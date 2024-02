Nyt jo edesmennyt lempääläläinen maajoukkuepeluri ja lentopallovaikuttaja Juhani ”Jussi” Vesanen aikoinaan harmitteli, kun Lempäälän Ideaparkin keskusaukion massiiviset tukitolpat jouduttiin sijoittamaan niin lähelle toisiaan; oli metristä kiinni, että keskusaukiolla olisi voitu pelata lentopalloa, jopa lajin arvo-otteluita.

Sittemmin moni urheilulaji on löytänyt kauppakeskuksesta tyyssijansa. Classic pelaa Bläkboksissa kotiottelunsa.

Nyt tilanne on lentopallon kohdalla siltä osin korjaantunut, että aivan kauppakeskuksen kupeessa sijaitsevassa kuntaomisteisessa Lempäälä-areenassa on katto korkealla ja seinät leveällä. Pelata voisi sen puolesta vaikka liigaa.

Akaan uuteen halliin verrattuna paikoituspaikkoja on paljon – kiitos viereisen Ideaparkin paikoitusalueen. Joukkoliikennekin palvelee mainiosti.

Entisestä padelhallista on teknisissä muutostöissä kuoriutunut urheilupyhättö, komea, mutta pröystäilemätön. Suorituspaikka on hieno ilman turhaa krumeluuria, ja raha on mennyt sinne, minne on pitänytkin. Iso satsaus on salin laadukas joustolattia. Katsojia hellitään selkänojallisilla kuppi-istuimilla. VIP-vieraillekin on osoittaa erillinen katsomon osansa. Toisaalta mies- ja naisjoukkueille on vain kaksi pukuhuonetta, yksi kummallekin. Pelin jälkeen suihkuihin voi muodostua jonoa, sillä molemmissa pukuhuoneissa on vain kolmen suihkun pesutila.

Kenttä on nyt kauempana katsojista kuin intiimisissä Hakkarin liikuntahallissa. Katsomoa vastapäätä olevan takaseinän näyttötaulu näyttää sekin kovin pieneltä.

Kunta sanoo keräävänsä käyttäjiltä kokemuksia ja kuulevansa palautetta herkällä korvalla. Hyvä niin. Treenaamalla hyvä tulee. Ajetaanpas Lempäälä-areena nyt kunnolla sisään.

