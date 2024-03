Kuokkalan koulun vanha osa peruskorjataan 2024−26

Kuokkalan koulun vanha osa peruskorjataan kesien 2024, 2025 ja 2026 aikana. Lempäälän kunnan yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt Kuokkalan koulun vanhan osan peruskorjauksen suunnitelmat. Peruskorjaukselle on varattu investointimääräraha 2024 talousarviosuunnitelmassa.

Kuokkalan koulun vanha osa on rakennettu vuonna 1907 ja sitä on laajennettu 1950- ja 1970-luvuilla. Liikuntasalilaajennus on tehty vuonna 1995. Rakennuksen ilmanvaihto on tehty 2000-luvulla ja pieniä korjaustoimenpiteitä tarpeen mukaan.

Kellari on poistettu käytöstä 2018, koska maaperästä nousee kosteutta, kellari on alipaineistettu muihin tiloihin nähden.

Kuokkalan koulun vanhalle osalle on tehty keväällä 2023 korjaustarveselvitykset ja haitta-ainetutkimus.

Kesällä 2024 peruskorjataan liikuntasali, seinärakenteisiin lisätään höyrynsulku ja tilapinnat uusitaan. Lisäksi tehdään tarvittavat muutokset talotekniikkaan, mm. valaistus uusitaan ja ilmanvaihto saneerataan, ilmanvaihtoon lisätään lämmöntalteenotto.

Käyttäjiä on tarkoitus kuulla suunnitelmiin liittyen töiden valmistelun edetessä.

Kesällä 2025 alakerran opetustilat saneerataan ja kesällä 2026 yläkerran tilat. Kaikki pinnat uusitaan ja seinärakenteiden liittymäpinnat tiivistetään sekä tehdään tarvittavat talotekniset muutokset.

Peruskorjaussuunnitelmat on tilattu LSV Arkkitehdit Oy:ltä, talotekniikkasuunnitelmat Sweco Finland Oy:ltä ja rakennesuunnitelmat Afry Finland Oy:ltä.