Pirkanmaan Perhokalastajat järjestää kaksipäiväiset perhomessut Ideaparkissa 27.−28. huhtikuuta.

− Tapahtumamme tuo Lempäälään monenmoista tietäjää ja osaajaa sekä tietenkin perhokalastuskulttuuria. Perhokalastus on jokaiselle sopiva ja mielenkiintoinen harrastus, jonka alkuun pääsee helposti. Perhomessut ovat oikea paikka saada kontakti lajiin, sanoo messuisäntä, Pirkanmaan perhokalastajien varapuheenjohtaja ja messuilla esittäytyvän paikallisen Kuokkalankoskien kodan ja taukotilan vuokrauksesta vastaava Jesse Sumanen.

− Tapahtuma tuo uudenlaista kuhinaa Lempäälään. Messuille muun muassa saapuu Hollannista asti luennoimaan sekä näyttämään perhonsidontataitojaan itse herra Hans Van Klinken, joka juhlii Pirkanmaan Perhokalastajien osastolla kuuluisimman perholuomuksensa, Klinkhåmer Specialin neljäkymmenvuotista taipaletta ja julkaisee kuluvan vuoden aikana kirjankin, Sumanen mainitsee.

Perhomessut on kaksipäiväinen perhokalastuksen erikoismessut ja laajin alan tapahtuma Suomessa jo yli 30 vuoden ajan.

Sumasen mukaan perhomessuilta löytyvät maailman parhaat tuotemerkit ja kaikki mitä perhoharrastuksessa tarvitsee.

− Messuilta voi hankkia sopivasti kesän alla uusia perhokalastusvälineitä ja sidontatarvikkeita sekä todeta ennen ostopäätöstä omin silmin, onko tuote juuri sitä, mitä hakee. Myös kalastusmatkailuyrittäjiä on mukana Perhomessuilla.

Perhomessujen ohjelma koostuu luennoista, jotka liittyvät niin perhokalastukseen kuin perhonsidontaan, mutta myös kalastusympäristöihin ja niiden hyväksi tehtävään työhön.

van Klinkenin lisäksi perhomessuilla on tavattavissa puolen tusinaa muutakin perhokalastuksen ”tähteä”, muun muassa Mr. Pomperona tunnettu 78-vuotias J. T. Anttonen, joka on kalastanut lohia yksinomaan vuonna 1978 kehittämällään Pomperolla. Hän on saanut sillä 690 lohta.

Näytteilleasettajia oli maaliskuun puoliväliin mennessä ilmoittautunut jo 17.