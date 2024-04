Ilon aiheita: Maukka ja uusi lenkkikaveri ilostuttavat

Ilon aiheita -osiossa kysellään pieniä ja suuria ilon aiheita. Lempäälän keskustasta tiistaina tavattu Arja Romppanen oli lenkillä koiransa Maukan kanssa.

Romppanen iloitsee löytäneensä uuden ystävän, jolla on myös koira.

– Törmäsimme viime syksynä Kanavanrannassa ja nyt meillä on tapana lenkkeillä koiriemme kanssa. Teemme usein etenkin aamulenkit yhdessä. Hänellä on mäyräkoira ja Maukka on 8-vuotias tiibetinspanielin ja chihuahuan sekoitus.

– Maukka on kiltti kaikkia kohtaan. Hän on sellainen perusjätkä. Luonteeltaan Maukka on muuten rauhallinen, mutta aamuisin hän on energisimmillään. Hän odottaa, että herään ja haluaa sitten leikitystä. Hän heittelee leluja ja temppuilee. Maukka ilostuttaa niin, että ei ihmisellä voi iloisempia aamuja ollakaan.