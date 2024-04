Kokoelma joutui mieron tielle: Eetu-pellen retronäyttely muuttaa Tampereelle

Ideaparkin eteläpäädyn kakkoskerroksessa pian liukuportaiden jälkeen tehdään parhaillaan täydellä tohinalla muutostöitä. Tänne rakentuvat uudet tilat Osuuspankille, jonne TSOP:n toiminnot siirtyvät OP-Centeristä Lempäälän keskustasta.

Muutostyöt alkavat kauppakeskuksessa myös seuraavaksi pankin työmaan naapurissa, jossa on viime vuodet toiminut lempääläläisen Eero ”Eetu-pelle” Lehtisen yleisölle avoin nostalginen retro- ja vintagenäyttely. ”Museo” joutuu muuttamaan sinne tulevan lääkäriaseman alta pois.

Vaaleanpunaisessa frakissaan Ideaparkin pormestarinakin esiintynyt Lehtinen on pitänyt näyttelyään Ideaparkissa vuodesta 2017 seitsemän vuoden ajan, ensin yhden vuoden kauppakeskuksen alakerrassa ja sen jälkeen täällä ylhäällä.

Näyttelyn Suomi 100 -juhlavuonna avasi, ei enempää eikä vähempää kuin Kansallis-Osake-Pankin viimeinen pääjohtaja Pertti Voutilainen ja vuoden päästä yläkerrassa MTV3:n uutisankkuri Urpo Martikainen.

Pienehkössä noin 50 neliön tilassa olevaan näyttelyyn Lehtinen on tuonut kokoelmistaan sata-, ehkä jopa tuhatmäärin tavaraa muun muassa puhelimen historiasta ja osan merkittävästä säästölipaskokoelmastaan. Näyttelyssä on myös muun muassa 1920-, 30-, 40-, 50-, 60- ja 70-luvun radioita ja televisioita. Nähtävillä on lisäksi melkoinen määrä erilaisia kyniä vuosien varrelta ja paljon muuta mielenkiintoista.

Tutkiskeltavana vitriineissä ja lasien takana on esimerkiksi Museoraitin puotimuseon tapaan 1950-luvun kaupan historiallista tavaraa: tupakkarasioita, kahvipurkkeja ja paljon muuta.

Eetu-pellen retronäyttelyyn on vapaa pääsy Ideaparkin aukioloaikoina. Vaikka Lehtinen on jo alkanut valmistella muuttoa pakkaamalla esillä olleita tavaroitaan pahvilaatikoihin, näyttely on hänen mukaansa avoinna niin kauan kuin asiakkaiden kulkeminen yläkertaan on mahdollista.

Kun retronäyttely tuli määränsä päähän, Lehtiselle tuli hätä käteen: Mihin nyt, mistä tilat?

− Otin yhteyttä muun muassa Lempäälän kuntaan. Sieltä kulttuurihenkilö lupasi minulle tulla käymään. Kun odotin turhaan sovittuna aikana, soitin saamatta vastausta. Sain sähköpostin, että neljä henkilöä olisi tulossa, mutta mitään ei tapahtunut. Puheluihini ei vastattu, ei vastannut myöskään kunnanjohtaja puheluihini eikä tekstiviesteihini.

− Tällainen on kunta, joka sanoo kyllä.

Lehtinen sanoo hyväksyvänsä sen, ettei hänen retronäyttelynsä Lempäälän kuntaa kiinnosta, mutta sitä ei, ettei yhteydenottoihin vastattu. Hänen mukaansa se on huonoa kuntalaisen palvelua.

− Olen huolestunut siitä, etten saanut edes kielteistä vastausta, sanoo paljasjalkainen lempääläläinen, Museoraitilla syntynyt Lehtinen, 78, todeten koko 40-vuotisen uransa ajan tuoneensa eri puolilla maata Lempäälää nimenä esiin.

Hän sanoo uransa varrella kouluttaneensa erään yrityksen henkilöstölle, mitä on palvelu:

− Asiakas pitää uskaltaa kohdata, tulla lähelle. Meidän pitää myydä ensin itsemme saavuttaaksemme jotain, Lempäälän kaikkien aikojen toinen, vuoden 1995 Lempäälän vuoden lempo ja vuonna 2021 Lempäälän kunnan myöntämän Erik Edner -mitalin Lempäälän hyväksi tehdystä työstä saanut Lehtinen kiteyttää.

Kaikkien aikojen Lempäälän lempo on vuonna 1994 valittu kansantaitelija M. A. Numminen. Hänet, Lehtinen ja kaikki muutkin vuoden lemmot on valokuvattu Lempäälän kunnalle ja ikuistettu henkilökuviksi. Lehtinen ihmettelee, etteivät pitkän jatkumon valokuvat ole kaikelle kansalle esillä esimerkiksi Lempäälä-talossa.

Eero Lehtisen retronäyttelyn kantava teema on mietelause: ”Nykypäivää ei olisi ilman menneisyyttä ja ihminen ilman muistoja on rutiköyhä.” Seuraavaksi näyttely tarjoaa teemaansa tutustujille ensi kesästä alkaen Tampereella 150 neliömetrin kokoisissa tiloissa Hatanpäällä Lokomonkadulla lauantaina 6. huhtikuuta aukeavalla Areena-kirpputorilla.

− Retronäyttely aukeaa sitten kolmannen kerran siellä kesän alussa.

Edelleen ahkerasti keikkailevalle Eero Lehtiselle valmistui lempääläläisen pienoismallivalmistaja Jari Korkiakosken käsissä viime kesänä 30 000 kuulakärkikynästä 1:2 suhteessa valmistunut Austin Mini, jota mies on jo käynyt näyttämässä keikoillaan muun muassa Ruotsissa Göteborgissa.

− Lapset saavat painaa nappulaa, josta auto käynnistyy ja toisesta nappulasta tulee savua pakoputkesta.

Eero Lehtisen koko elämänmittaisesta matkasta on parhaillaan valmisteilla dokumenttielokuva.

− Korona-aikaan keväällä 2022 alkaneen elokuvan teko jatkuu, Lehtinen tiedottaa.

Kunta vastaa

− Eero Lehtinen on tarjonnut Lempäälän kunnan kulttuuripalveluiden hoitoon kokoelmaansa, johon ollaan puhelimitse suullisesti vastattu, ettei meillä ole valitettavasti tällä hetkellä resursseja eikä myöskään tilaresursseja ottaa tätä laajaa kokoelmaa vastuullemme, sanoo yhteisöjohtaja Kati Hämäläinen-Myllymäki Lempäälän kunnasta.

− Olemme todella iloisia, että Eero Lehtinen on löytänyt yksityisen kokoelmansa vaalijan. Hän kertoikin yhteydenottojen yhteydessä kokoelmansa kiinnostaneen laajasti valtakunnan tasolla ja siten uskoi sen saavan hyvä kodin, vaikkei Lempäälän kunta pysty sitä tarjoamaan, hän jatkaa.

Myös Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö kommentoi, että kunnasta on kyllä vastattu tiedusteluihin:

− Olen yhden puhelun hänen kanssaan keskustellut. Asiaan vastattiin myös Lempäälän Kehityksen toimesta, sanoo Rämö.

− Meillä ei valitettavasti ole tällä hetkellä mahdollisuutta ottaa vastuuta hänen kokoelmastaan. Tämä vaatisi lisäresursseja, mikä luonnollisesti sopeutusaikana on meille haastava pähkinä.

