Vanhustyössä tapahtuu, tervetuloa mukaan

Lempäälän kunnan kotihoito siirtyi vuoden 2018 alusta mobiiliaikaan. Kotihoidon työntekijöillä on käytössään Pegasos Mukana -sovellus, jonka kautta esimerkiksi kirjaamiset voidaan tehdä reaaliaikaisesti asiakkaan kotona. Sovellus parantaa potilasturvellisuutta, koska sen kautta voidaan tarkistaa lääkelistat ja kotihoidon tiedot pysyvät ajan tasalla.

Kotihoidossa toteutetaan helmi–huhtikuussa kotikuntoutuksen pilotti yhdessä terveydenhuollon fysioterapian kanssa. Pilotin aikana fysioterapian työpanosta suunnataan vanhustyön kotihoidon asiakkaille, jotka hyötyvät kotikuntoutuksesta. Pilotissa haetaan kokemuksia ja sitä kautta mallia kotikuntoutuksen toteuttamista varten tulevaisuudessa.

Lempäälän kunta osallistuu yhtenä Pirkanmaan kuntana Ikäneuvo-hankkeeseen. Ikäneuvo-hankkeen tavoitteena on tukea kotona asumista ja yhtenäistää Pirkanmaan kuntien käytäntöjä. Siihen suurempaan kokonaisuuteen liittyy myös kotikuntoutus.

Tammikuun 8. päivästä alkaen Lempäälän kunnassa kehitetään vanhustyön asiakasohjausta. Kotihoidon asiakasohjaajia on kokeilun aikana kaksi nykyisen yhden sijaan. Lisäksi haastavimmissa tilanteissa asiakasohjauksen tukena on vanhustyön sosiaalityöntekijä, joka keskittyy muun muassa pitkäaikaishoidon kysymyksiin ja sosiaalihuoltolain mukaisiin erityistä tukea tarvitseviin iäkkäisiin henkilöihin. Jatkossa tavoitteena on, että asiakasohjaajia on vähintään kaksi, mielellään kolme, ja vanhustyön sosiaalityöntekijä myös tiimin jäsenenä.

Osana Ikäneuvo-hanketta jatkuu lähitoritoiminta Lempäälässä Himminkodossa, Ehtookodossa ja Toimelassa. Yksityiset, yhdistykset ja yritykset ovat tervetulleita tuottamaan kaikille avoimia, maksuttomia ja maksullisia ryhmiä ja tilaisuuksia. Lähitoreilla voi kohdata muita ikäihmisiä, liikkua, osallistua ja saada matalan kynnyksen asiakasneuvontaa.

Toukokuun alussa Himminkoto muuttuu tehostetuksi palveluasumiseksi. Muutostyöt etenevät pitkin talvea ja kevättä. Himminkodon henkilökunnan koulutus alkaa tammikuun puolivälissä, jolloin aletaan työstämään sitä, mitä tehostettu palveluasuminen on ja miten se näkyy Himminkodon arjessa. Omaisten ilta järjestetään maaliskuun alkupuolella. Tuolloin tiedotetaan muun muassa arjen käytännöistä jatkossa ja uudistuneista maksuista. Sitä ennen Hyvinvointilautakunta hyväksyy uudet maksut.

Uudet vapaaehtoiset toimijat ovat tervetulleita mukaan vanhustyöhön. Lempäälässä on tarve löytää lisää vanhustyön vapaehtoisia, jotka voivat olla mukana arjessa toteuttamassa vanhusten pieniä ja isojakin toiveita.

– Pienikin yksittäinen käynti tai teko riittää. Loppuelämäksi ei ole pakko sitoutua. Lisätietoja vapaaehtoistyöstä saa 25. tammikuuta Himminkodon juhlasalissa järjestettävässä tilaisuudessa, vt. vanhustyön johtaja Leila Haakana toteaa.