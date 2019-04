Olet Lempäälän nuorisovaltuuston, eli nuvan, uusi puheenjohtaja. Mikä nuva on?

– Olemme nuorten ääni kunnassa. Yritämme ajaa nuorten oikeuksia ja tuoda esille sitä, mitä nuorille kuuluu.

– Jäseniämme on edustajina kunnan lautakunnissa. Kunnanvaltuusto on korkein elin, jossa nuorisovaltuustolla on edustusoikeus. Itse olin aiemmin edustajana hyvinvointilautakunnassa ja annoin esimerkiksi kunnan kouluterveyskyselyyn viime vuonna lausunnon nuorten hyvinvoinnista.

– Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Nuvan kautta nuoret voivat oikeasti vaikuttaa jonkin verran kunnassa tehtäviin päätöksiin. Lautakunnissa voimme tuoda esille mielipiteemme.

Kerro itsestäsi.

– Olen 17-vuotias ja opiskelen Tampereen Klassillisessa lukiossa luonnontiedelinjalla. Painotan opinnoissani fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa. Luen jonkin verran myös latinaa.

– Olen ollut kaksi vuotta Lempäälän nuorisovaltuustossa. Toimin nuvan lisäksi myös Clasussa oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana.

Mitä tehtäviisi nuvan johdossa kuuluu?

– Meitä on nuorisovaltuustossa viitisentoista henkeä, ja puheenjohtaja pitää valtuuston ajatuksen kasassa.

– Olen ollut mukana laatimassa toimintasuunnitelmaa uudelle kaudelle, ja annan muun muassa lausuntoja ja ohjaan jäseniä.

– Minua hieman jännitti ottaa puheenjohtajan tehtävä vastaan, sillä edeltäjäni Matias Mäkiranta oli aktiivinen ja ahkera mielipiteiden esittäjä, nuvan keulahahmo, mutta nyt ajattelen, että jokainen on puheenjohtaja omalla tavallaan.

– Puheenjohtajuus näyttää hyvältä cv:ssä, ja tehtävästä on hyötyä esimerkiksi tulevaisuuden työelämää ajatellen. Asioita pitää osata organisoida, tehdä päätöksiä ja hoitaa asiat tietyllä aikataululla.

Kiinnostaako nuoria nuvalaisuus?

– Nuorten suhtautuminen yhteisten asioiden hoitoon on polarisoinut. On niitä, joita kiinnostaa, ja niitä, joita ei voisi vähempää kiinnostaa. Toivomme, että tulee uusiakin jäseniä.

– Lempäälän nuvassa on aina oltu aktiivisia, ihan valtakunnan tasoonkin nähden.

Mitä harrastat?

– Harrastan käsitöitä ja olen ollut taiteen perusopetusta tarjoavassa käsityökoulu Näpsässä mukana 11 vuotta. Valmistun sieltä pian käsityön taiteen syventävistä opinnoista. Päättötyönäni olen tehnyt ryijyn.

– Olen harrastanut myös tanssia viimeiset kuusi vuotta.

– Käsityöt ja kuvaamataito ovat kutsumukseni, luonnontieteet harrastukseni ja muinaiset kielet intohimoni.

Miksi opiskelet latinaa?

– Kuollutta kieltä opiskellaan eri tavalla kuin vaikka saksaa tai ranskaa. Emme pänttää sanastoa, vaan meillä on tunneilla sanakirja käytössä. Kieli pitää osata niin hyvin, että tunnistaa sanojen päätteistä, miten sen kääntää suomeksi.

– Se on hauskaa. Tykkään myös riimuista. Jokainen clasulainen on vähän nörtti. Muinaiskielet ja riimut ovat minun nörttiyttäni.

Missä merkeissä kesäsi menee?

– Ajattelin mennä autokouluun. Traktorikortti minulla jo on. Aion myös valmistautua yo-kirjoituksiin, sillä kirjoitam syksyllä biologian ja englannin.