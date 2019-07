Aika harva taitaa olla eri mieltä, kun ehdottaa Marko Anttilaa Vuoden Lempo -palkinnon voittajaksi.

Minä kuitenkin haluan uskaltaa perustella myös toisenlaisen näkemyksen.

Mielestäni Anttilaa ei tulisi valita. Hän on saanut jo nyt paljon hehkutusta ja huomiota – täysin aiheesta ja oikeutetusti. Samoin Lempäälä on saanut paljon Anttilalta: hurjasti positiivista julkisuuskuvaa. Kyllä Lempäälä on antanutkin: mitalijuhlat pidettiin ja erinäiset muistamiset ojennettiin.

Anttila on tuonut Lempäälää esille paljon jo aikaisemminkin, eli ei voida siis puhua yksittäisestä noususta. Usein urheilumaailmassa Anttilan yhteydessä mainitaan Lempäälä – se tulee jo esille yhdestä monista lempinimistä: Lempäälän jättiläinen.

Nyt onkin kyse enemmän piikistä. Anttila nousi tietoisuuteen vielä entistä isommalla, ehkäpä jopa kaikkein isoimmalla mahdollisella, alustalla: jääkiekon MM-kisoissa kultajoukkueen kapteenina. Sen vuoksi näkyvyys on ollut niin valtaisaa. Siitä huolimatta Anttila on tuonut Lempäälää esille jo vuosia: Vuoden Lempo -nimitys olisi voinut olla paikallaan 2013, kun hän oli ensi kertaa MM-kisajoukkueessa ja vieläpä kotikisoissa.

Anttila ei tällä hetkellä asu Lempäälässä, vaan Helsingissä. Hän ei vaikuta kunnan katukuvassa, paitsi muutamia päiviä kesästä. Kesä sujuu miehellä pitkälti välillä Helsinki-Lempäälä-Vesilahti.

Nyt voisikin olla paikallaan esimerkiksi muistaa arkista ahertajaa, Lempäälä-kuvan täkäläistä kohentajaa, joka ilostuttaa ihmisten arjessa ja tekee paikasta paremman paikan elää.

Nuo kaikki kohdat osuvat kyllä hyvin Anttilaankin, mutta nyt voisi olla mahdollisuus kääntää katse myös muualle. Antaa Markolle vähän rauhaa – ja palkita muita välillä. Varmasti Anttila olisi otettu muistamisesta, mutta ehkä hän ei sitä suuren suuresti tarvitse, voisin kuvitella.

Kuka sitten olisi oma valintani?

Jenni Hiirikoski.

Kauas ei siis omena puusta putoa. Myös Hiirikoski on maajoukkuekapteeni ja MM-mitalisti. Kun mietitään Hiirikosken ja Anttilan saavutuksia ja uraa, on Jennin veto vielä Markoakin kovempi. Myös Hiirikoski on tuonut vuosien aikana Anttilan tavoin tasaisesti Lempäälää muun maailman tietoisuuteen.

Hän nousi huipulle naiskiekossa, kun resurssit olivat paljon nykyistä heikommat. Ja hän on pysynyt siellä kauan. Siis todella kauan. Ensimmäisistä MM-kisoista on yli 15 vuotta! Hän on pelannut eniten maaotteluita suomalaisista jääkiekkoilijoista. Miettikää! Raimo Helminenkin jäi taakse.

Ja tämä kevät. Naisten MM-hopea ja lyhytaikainen maailmanmestaruus oli miesten MM-kultaakin kovempi temppu. Välierätaian murtaminen ja finaaliin eteneminen, ja kaikkea johti kapteenina lempääläinen. Kyllä sillä jo ansaitsisi Vuoden Lempo -maininnan.

Vielä yksi pointti. Jenni Hiirikoski valittiin kevään MM-kisojen MVP-pelaajaksi eli arvokkaimmaksi pelaajaksi. Hänet siis valittiin käytännössä parhaaksi turnauksessa, jossa pelasivat kaikki maailman parhaat. Siihen edes Anttila ei pystynyt, joskin miesten MM-kisoista paljon tähtiä puuttuikin, ja vaikka melkein kaiken muun Anttila muuttikin historiallisesti mahdottomasta mahdolliseksi.

Marko Anttila olisi loistava Vuoden Lempo. Mutta Jenni Hiirikoski vielä pikkiriikkisen parempi, minun mielestäni.

