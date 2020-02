Olympiakarsintoihin pisteitä keräävä Teemu Roininen kahdeksas Rooman World Cupissa – ”Onhan se mukava nostaa kisoissa enemmän kuin treeneissä”

Lempäälän Kisan Teemu Roininen oli osana Suomen kahdeksanhenkistä joukkuetta painonnoston World Cup -kilpailussa tammikuisessa Roomassa. Kilpailu oli samalla osa olympikarsintoja, jossa nostajat keräävät rankingpisteitä olympiarankingiin, minkä perusteella valitaan nostajat tulevan kesän Tokion olympialaisiin.

Roininen aloitti kilpailunsa väkevästi onnistuen jokaisessa tempausnostossaan ja lopulta nostaen tähänastisen karsinnan parhaan tempaustuloksensa 153 kiloa. Myös työntönostot sujuivat mallikkaasti aloituspainon 190 kiloa ja toiseen nostoon kuormatun 196 kilon noustessa helpon oloisesti suorille käsille. Vain viimeiseen nostoon kuormattu uusi SE-rauta 201 kiloa oli tällä kertaa liian painava.

Tempauksen ja työnnön yhteistulos 349 kiloa riitti kovassa seurassa sarjan kahdeksanteen sijaan.

– Oli se ihan hyvä kisa. Tempauksessa rauta liikkui tosi hyvin ja työntökin tuntui hyvältä 201 kiloon asti. Treeneissä on jääty viime aikoina alle tämän päivän aloitusrautojen. Onhan se mukava nostaa kisoissa enemmän kuin treeneissä.

– Valmistautumisen osalta alkuvuosi on ollut aika täysi. Välillä on saanut oikein itseensä kaivella, että on lähtenyt stimuloimaan organismia. Mutta pitkästä aikaa oli kiva nostaa kilpailuissa, Roininen kommentoi painonnostoliiton tiedotteessa.

Olympikarsintojen rankingpisteiden keruu jatkuu Roinisen osalta helmikuun lopussa Maltalla nostetettavassa World Cupissa ja huhtikuussa kilpailtavissa Moskovan EM-kilpailuissa. Vasta tämän jälkeen päästään jännittämään, nähdäänkö Tokion olympialaisissa lempääläisväriä.

