Matonpesupaikat on säilytettävä

Kauhukseni luin Lempäälän kunnan sivuilta, että monta matonpesupaikkaa lopetetaan tänä kesänä. Rahaa ei ole myönnetty tarpeeksi niiden ylläpitoon. Muun muassa Tuulialan matonpesupaikka oli lakkautettavien listalla.

Haluan selvityksen Lempäälän kunnalta, paljonko viime kesänä kului rahaa esim. Tuulialan matonpesupaikan ylläpitoon? Pitäähän kunnalla olla joku euromäärä tiedossa, johon säästö perustuu. Matonpesupaikalle on hankittu pumppu, ruostumattomat altaat, huuhteluletkut ja hanat, metalliset kuivaustelineet ja monen vuoden anomuksen jälkeen myös mattomankeli. Osa näistä on kustannettu omakotiyhdistyksen rahoilla. Mihin romunkeräykseen ne sitten viedään?

Nyt erityisesti korona-aikana on tarpeen olla riittävän monta pesupaikkaa, jotta ihmiset mahtuvat niihin ja voivat pestä tarpeeksi kaukana toisistaan.

Tuulialan matonpesupaikka on ollut suosittu myös muualta tuleville pesijöille. Se on hyvin viihtyisä ja siisti. Omakotiyhdistys järjestää jopa siivoustalkoot tällä rannalla, jossa on myös grillikatos. Samassa yhteydessä on myös aidattu lasten leikkipaikka ja uimaranta. Perheet tulevat sinne usein yhdessä lasten kanssa juuri tästä syystä. Lisäksi se on myös sosiaalisesti kiva paikka kohdata ihmisiä.

Kunta oli järjestänyt kyselyn siitä, mitkä paikat lakkautetaan. Kysely oli ollut viime syksynä vain kunnan sivuilla. Vastauksia oli tullut 300 kpl. Niiden perusteella valittiin lakkautettavat paikat. Suurin osa ihmisistä ei tätä kyselyä edes ole nähnyt. Miksi kunta ei tiedottanut Lempäälä-lehdessä asiasta ja kysellyt kaikilta omakotiyhdistyksiltä mielipidettä?

Investoinnit ovat niin suuria Lempäälässä, että yritetään karsia kustannuksia. Kuitenkin joku järki pitää olla asioissa. Lempäälä-talo syö leijonan osan. Siihen verrattuna tällainen kustannus on nuppineulan kokoinen. Pitää ottaa huomioon myös asioiden sosiaaliset, asukkaita palvelevat puolet ja yhtään matonpesupaikkaa ei saa lopettaa. Vaalit ovat vuoden päästä ja mietitään, ketä äänestetään.

Pirkko-Liisa Kuosmanen

