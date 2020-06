Vaihmalantieltä avautuu upea vihreä maisema, joka rajautuu järven sineen Lempäälän keskustan rakennusten piirtyessä silhuettina taustalle. Hiisi-Golfin kaunis viheriö sijaitsee rauhallisella, helposti lähestyttävällä paikalla.

Keväisenä keskipäivänä kentällä kiertelee paljon pelaajia.

– Pelaajia on riittänyt ja kierrosmäärät tuplaantuneet. Lumeton talvi ja korona näkyvät meilläkin golfin suosion kasvuna, kertoo yrittäjä Eeva Isotalo.

Kentällä on tänä keväänä näkynyt entistä enemmän 20–30-vuotiaita pelaajia.

Monet opiskelijat ja etätyöntekijät ovat ottaneet kentällä parin tunnin happihyppelyn ja lähteneet sitten takaisin hommiinsa. Koronan vuoksi moni on joutunut jättämään kuntosalin tai jumpan väliin, ja suunnannut golf-kentälle ehkä ensimmäistä kertaa elämässään.

Golf on terveellistä liikuntaa myös näin korona aikaan.

Pelaajat ovat toimineet golfkentällä vastuullisesti ja Korona ohjeistuksia noudattaen, joten Suomen Golfliitto on todennut, että lajia voidaan harrastaa turvallisesti.

Golfissa on helppo pitää suositeltuja turvavälejä. Varauksen kentälle voi tehdä netistä ja saavuttuaan astella pysäköintipaikalta suoraan kentälle, joten turhat kontaktit jäävät pois.

Lajin harrastajat tietävät, että golf on hyvä keino stressin lievittämiseen ja henkiseen latautumiseen.

– Matalasykkeinen kuntoliikunta hapekkaassa ulkoilmassa tekee kaikille hyvää. Pelikierros on seniorioreille sosiaalinen tapahtuma, missä siinä samalla saadaan helposti se 10 000 askelta täyteen. Pieni kisailu pitää hymyn huulilla, sanoo Tero Kokkonen.

Kokkonen on golfopettaja ja Hiisi-Golfissa hän vastaa yrityksille ja ryhmille suunnattujen tutustumistapahtumien ohjaamisesta.

Kiinnostuksen lisääntyminen näkyy myös golf-kursseilla. PGA pro Jouni Laineella on ollut tänä keväänä jo 60 kurssitettavaa.

Tero Kokkonen puolestaan on tuonut kentälle useiden oppilaitosten oppilaita tutustumaan lajiin.

– Golf on hieno laji ja täällä on rento, positiivinen oppimisympäristö. Harjoittelemme lyönnin aakkosia. Siitä voi sitten edetä alkeiskurssille. Oppilaiden lisäksi golfiin käy tutustumassa yritysten työtekijöitä tyky-toiminnan merkeissä, Kokkonen kertoo.

Hinnasta golfin kokeileminen ei jää kiinni.

– Täällä pääsee pelaamaan ja kokeilemaan heti, miltä golf tuntuu. Jos kurssi mietityttää, niin voi tulla ensin omin päin tai kaverin kanssa kokeilemaan rangelle. Lainamaila ja korillinen rangepalloja maksaa neljä euroa.

9-reikäinen Farmi kenttä on tasoituskelpoinen. Siellä pelaamisen tarvitaan seuran jäsenyys ja Green Card. Pikkukenttä Hiisillä on 6-väylää ja se on kaikille avoin.

– Olen pelannut Suomessa 110 kentällä ja Lempäälässä on ehdottomasti kaunein ja sympaattisin Par 3 -rata. Aloittelija pääsee siellä hienosti golfin makuun, Kokkonen sanoo.

Hiisi-Golf Ry:n Juniorijäsenyys (alle 21 vuotta) maksaa vain 35 euroa. Se sisältää vakuutuksen ja jäsenedut sekä kausikortin Par 3-kentälle. Juniorijäsen saa pelata kentällä niin paljon kuin tykkää.

Aikuisen jäsenmaksu on 85 euroa. Pelioikeuksia on tarjolla laaja valikoima eri elämäntilanteisiin sopivasti. Pelaamaan pääsee myös kertamaksulla eli green feellä.

Hiisi-Golfilla on Hiisi-klubin yhteydessä olevan rangen lisäksi Valkeakoskentien varressa 300 metrin megarange.

– Se on ahkerassa käytössä. Rangella käy lähinnä paikallisia ja ympäristökunnista tulevia pelaajia. Sen sijaan Farmi-kentälle saapuu pelaajia kauempaakin erityisesti pelikauden reuna-aikoina, kun muut maan kentät ovat pääosin kiinni, Eeva Isotalo kertoo.

Hiisi-golfilla on paljon vakituisia asiakkaita, jotka ovat pelanneet kentällä jo vuosia. Pääosa pelaajista tulee paikkakunnalta, Tampereen kaupunkiseudulta sekä Valkeakoskelta ja Akaasta, mutta tämän tästä kentällä poikkeaa pelaajia myös muualta päin Suomea.

HIISI-GOLF

Hiisi klubi, Vaihmalantie 120, 37500 Lempäälä

GoHiisi-alkeiskurssit: Hinta 79 € sis. green cardin. Katso kurssipäivät ja lisätiedot

kotisivuilta www.hiisi-golf.fi

Kentät ja ranget avoinna joka päivä 7-21

Caddiemaster palvelee:

ma-pe klo 10-20, la-su klo 9-19

Puhelin: 03 3753 868

Sähköposti: caddiemaster@hiisi-golf.fi