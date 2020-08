Puistolemmikki eli lehtolemmikki on Suomessa luonnonvaraisena kasvava lemmikkilaji

Lempäälälle haettiin kesän ajan nimikkokukkaa. Kuntalaiset saivat ehdottaa kunnalle ominaisinta kukkaa 31. heinäkuuta asti, minkä jälkeen oli raadin tehtävä valita ehdotuksista osuvin.

Ehdotuksista kävi selväksi, että lemmikin lempeä olemus herkistää lempääläiset. Lemmikkiä ehdotettiin ylivoimaisesti eniten, kaiken kaikkiaan 15 ehdottajaa oli lumoutunut pienestä sinisestä kukasta.

Raati kokoontui keskiviikkona 19. elokuuta pohtimaan valintaa Saikan maisemakukkapellolle, ja päätyi välittömästi yleisön kannalle: Lempäälän nimikkokukka on lemmikki. Ja tarkemmin ottaen puistolemmikki eli lehtolemmikki (Myosotis sylvatica).

Raati havaitsi, että eteläsuomalainen Inkoon kunta on valinnut nimikkokukakseen niin ikään lemmikin, mutta eri lajia olevan luhtalemmikin eli suolemmikin (Myosotis scorpiodes tai Myosotis palustris.) Lemmikkien sukuun kuuluu noin 50 lajia, kuten peltolemmikki, lapinlemmikki ja rantalemmikki.

Raati ei pitänyt samankaltaisuutta Inkoon kanssa ongelmana.

– Lempäälä kuuluu Etelä-Hämeen lehtokeskukseen, joten siksi nimenomaan lehtolemmikki on Lempäälälle luonteva valinta, perenna-asiantuntija Elisa Haikala totesi.

Raatia miellytti kielellinen Lempäälä – lemmikki -yhteys.

– Lemmikki rimmaa Lempäälän kanssa. Kukassa on monta asiaa, jotka puoltavat sen valintaa, kunnanjohtaja Heidi Rämö sanoi.

Puistolemmikki eli lehtolemmikki on Suomessa luonnonvaraisena kasvava lemmikkilaji, jota myös viljellään puistoissa ja puutarhoissa koristekasvina.

– Lemmikkiä voi kylvää ja se sopii kukkaniittyyn. Se suosii ravinteikasta maata. Kukat ovat taivaan sinen värisiä, mutta sitä tavataan myös valkoisena ja vaaleanpunaisena muotona, Haikala kertoi.

Lemmikki on ystävyyden, uskollisuuden ja kaipauksen vertauskuva. Useissa kielissä se on ”älä unohda minua”.

– Sitä paitsi lemmikki on kukkana tosi kaunis, kirjailija ja paikallistuntija Ritva Mäkelä totesi.

Raatiin kuuluivat Heidi Rämön, Elisa Haikalan ja Ritva Mäkelän lisäksi Lempäälän nuorisoseuran puheenjohtaja Harri Toivola sekä Lempäälän-Vesilahden Sanomien päätoimittaja Kari Pusa.

Näitä ehdotettiin:

Lemmikki, (puisto-/ranta-/luhtalemmikki), 15 ehdotusta

Niittyleinikki, leinikki, 3

Apila, valkoapila, 2

Illakko, 2

Lumme, 2

Metsätähti, 2

Syreeni, pihasyreeni, 2

Myös seuraavia kukkia ehdotettiin (1 ehdotus/kukka): ahokissankäpälä, hunajakukka, juhannusruusu, keltavuokko, kielo, kissankello, kyläkurjenpolvi, palavarakkaus, ruiskukka, sarjarimpi, sinivuokko, tarha-alpi, ulpukka, unikko, valkolehdokki, vanamo, voikukka.

Kaikki ehdotukset perusteluineen:

”Ehdotan Lempäälälle nimikkokukaksi luhtalemmikkiä. Se sopisi sekä Juha Kuisman että Ilmari Kososen Lempäälän nimen selitykseen.”

”Syreeni. Kaunis.”

”Lempäälä on harvinainen, luonnonläheinen, kaunis kuin sarjarimpi, Butomus umbellatus. Rantojen erikoinen kaunotar.”

”Lempäälä on kuin hunajakukka, houkutteleva, kiinnostava ja runsaana elelevä.”

”Lempäälän nimikkokukaksi ehdotan kesäistä valkoapilaa. Se on ilo silmälle, se on pieni mutta pippurinen, se on monipuolinen monella muullakin tapaa. Ennen kaikkea valkoapila levittäytyy Lempäälän lailla laajalle alueelle. Valkoapila kasvaa ritirinnan ja sulassa sovussa suuremman ja mahtavamman puna-apilan kanssa – ihan niinkuin Lempäälä Tampereen kyljessä, nääs.”

”Ehdotan Lempäälän nimikkokukaksi rantalemmikkiä. Rantalemmikki on äärimmäisen kaunis ja herkkä, mutta vaatimaton kuten Lempäälä rantoineen ja kirkkaine taivaineen. Se on Suomen alkuperäiskasvi omaten pitkän historian kuten Lempäälälläkin. Se sopii äänteellisesti hyvin kahden muun nimikkolajin, lehtopöllön ja metsälehmuksen, joukkoon. Rantalemmikin kukat ovat varren latvassa pieninä toispuoleisina kiemuroina-aivan kuten Lempäälän eri kylät kylätien varressa.”

”Palavarakkaus. Perustelu: Se on luotettava ja tuttu vanhan ajan kukka. Se on kauniskukkainen ja latvassa on tähtimäiset loistavan punaiset kukat. Kukkii pitkään ja on iloa silmälle. Omassa pihassani oleva kukkaistutus on noin 60 vuoden takaa, äitivainaan istuttama ja se on näin monivuotinen ja joka vuosi kukkiva. Samanlaista perinnettä, kestävyyttä ja värikästä iloa Lempäälä tarvitsee ja ansaitsee.”

”Ehdotan Lempäälän nimikkokukaksi tietysti Lempäälän lemmikkiä, eli kaunista ja lempeää lehtolemmikkiä, joka ei kuitenkaan ulospäin ole luonteeltaan niin vaatimaton miltä näyttää. Sopii niin ollen hyvin Lempäälän nimikkokukaksi ja kasvaa itsekseen siellä missä tahtoo.”

”Lempäälän nimikkokukka voisi olla keltavuokko. Muutin joulun aikoihin Lempäälään Tampereelta ja koronakevään aikana ehdin paljon kävellä ja kierrellä luonnossa. Olin yllättynyt keltavuokkojen määrästä etenkin Kuokkalan aluella ja Kuokkalahan on jo varhain ollut asutettu. En ole muualla Pirkanmaalla tavannut näin runsaasti keltavuokkoa, siis se on paras nimikkokukka Lempäälään.”

”Ehdotus Lempäälän nimikkokukaksi on lemmikki. Perustelu: Lempäälä on kuin kaunis kesäpäivä, valkoiset pilvenhattarat ja sininen taivas. Lemmikin kaunis taivaansininen väri kuvastaa sitä. Lisäksi lemmikin nimi sointuu hyvin Lempäälä-nimeen; Lempäälän lemmikki!”

”Lehdessä pyydettiin ehdotuksia Lempäälän omaksi kukaksi. Mielestäni se on ehdottomasti illakko! Kun ensimmäisen kerran saavuin Herralan kylän Antilaan kesällä 2012, niin illakot kukkivat kauneimmillaan – ja tuoksu oli illalla huumaava. Olen asunut Punkalaitumella ja Forssan seudulla, enkä kummassakaan paikassa ole sattunut näkemään illakkoa, siksi siihen tutustuminen teki niin ison vaikutuksen!”

”Ehdotus Lempäälän nimikkokukaksi: tarha-alpi (Lysimachia punctata) Väri: Raikas, keltainen. Kukinto: Kaunis, uljas, kestävä ja pitkäaikainen. Tarha–alpi on aurinkoinen, hyvänmielen kukka, joka muodostaa reheviä, laajoja, runsaan keltaisena kukkivia kasvustoja. On kuitenkin vaatimaton kasvuolojen suhteen, sillä se sietää suorastaan erinomaisesti kuivuutta ja kasvaa kiitettävästi jopa koivun katveessa. Se on erittäin kestävä perinteinen perenna, joka kukkii heinä–elokuussa tosi pitkään. Se sopii omaksi ryhmäkseen tai muiden yhtä vahvojen perennoiden joukkoon. Siitä saa upeita otoksia kukkana yksin tai kukintona. Tarha–alpi on siis valoisa ja vahva aivan kuin mennyttä ja tulevaa aikaa kunnioittava lempääläinenkin.”

”Ahokissankäpälä. Muistan lapsuudesta metsäniityn, jossa laidunnettiin lehmiä ja nuorempaakin karjaa. Laitumella oli kivikkoinen alue, josta sai kerättyä metsämansikoita. mansikoiden lomassa kasvoi kissankäpälää, joka miellytti silmääni. Surukseni laiduntaminen loppui ja sitä kautta katosivat myös kissankäpälät. Sen koommin en niitä ole nähnyt, mutta muistoissani aina palaan menneeseen aikaan. Kasvi on ”silmälläpidettävä laji”, joten Lempäälän nimikkokukkana se olisi perinteinen harvinaisuus ja tulisi tunnetuksi muullekin yleisölle. Kukinto on

mykerömäinen – mieleeni tuli, että se kuvastaa Lempäälän kyliä. Ihan yhdeksää mykeröä ei kukinnossa ole, mutta kuvastaisi kuitenkin useammasta kylästä muodostunutta kokonaisuutta. Kukka on yksinkertaisen kaunis ja siitä saisi muokattua selkeän ja tyylikkään logon kunnalle.”

”Lempäälään nimikkokukka: kyläkurjenpolvi. Heti assosioitui että pitää olla sininen pieni kukka, tällä kiva nimikin.”

”Ehdotan Lempäälän nimikkokukaksi lemmikkiä – 1) ihan nimen muistamisen vuoksi (LEM..) 2) suloinen ja yleinen kukka, jotenkin LEMpeä.”

”Lempäälän nimikkokukaksi sopisi mielestäni illakko! Kasvi tuli itselleni tutuksi vasta muutettuani Lempäälään, sillä sitä kasvaa runsaasti pihassani. Aluksi ihmettelin mistä ihana tuoksu on peräisin, ja illakkohan se oli. Tuoksun huomaa vasta illalla, jolloin se leijuukin kauas. Lämpimän kesäyön tuoksu Lempäälässä! Lisäksi illakko on todella nättikin ja yllättää aina uusista paikoista.”

”Ehdotan nimikkokukaksi lemmikkiä, koska nimellä on samat alkukirjaimet ja Lempäälän alueella on paljon sinisiä järviä ja Lempäälä on positiivinen paikka (lemmikki) sekä ehkä mittakaavassa pieni kuten lemmikkikin, mutta ponteva ja hyvin kasvava (kuten lemmikki Suomen luonnossa).”

”Ehdotan leinikkiä, koska se on iloisen värinen ja sopii Lempäälä nimen kanssa”

”Hei, kaksi ehdotusta Lempäälän nimikkokukaksi. 1. valkolehdokki, joka ilmentää hyvin Birgitan polun tunnelmaa korpimetsien keskellä

tai 2. ulpukka, joka muistuttaa Lempäälän lukuisista metsälammista ja vesistöstä.”

”Ehdotukseni on vanamo. Perustelut Eino Leinon runon sanoin: Tuoksut vanamon ja varjot veen, niistä sydämeni laulun teen.”

”Ehdotus Lempäälän nimikkokukaksi — sinivuokko — Hennot kukat sulkeutuvat öisin ja viileällä säällä ja ne kestävät niin kylmät pakkasyöt kuin takatalvetkin. Sinivuokko on monivuotinen ja pitkäikäinen. Vähän niin kuin Lempäälä. Kaiken se kestää.”

”Mielestäni Lempäälän nimikkokukaksi sopisi hyvin lumme, koska Lempäälässä on paljon vettä, ja koska lumme on kaunis, kuten Lempääläkin.”

”Mielestäni lemmikki on ainoa oikea nimikkokukka Lempäälälle. Ensinnäkin se on lempikukkani, toiseksi sen kolme ensimmäistä kirjainta ovat samat kuin Lempäälän nimessä ja kolmanneksi Lempäälä on ihana ja lempeä paikka asua, lempipaikka.”

”Lemmikki on tosi kaunis, herkkä, vaaleansininen, pieni, mutta runsaslukuinen kukka, kuten kotikuntamme Lempäälä.”

”Lemmikki sopis hyvin Lempäälän nimikkokukaks ku eikös täällä oo ollu joskus sen nimine kauppaki?!”

”Ehdotan: lumme (Nymphaea alba). Perustelu: Lempäälä on järvien ympäröimä ja kaunis vesikasvi sopii hyvin, lisäksi lumme-sana alkaa L-kirjaimella, kuten Lempäälä.”

”Lempäälän nimikkokukka voisi olla apila. Apila on hyvä pölyttäjä ja siitä saa kauniin kukkaseppeleen.”

”1. Ehdotukseni Lempäälän nimikkokukaksi olisi: pihasireeni. Pihasireenit ovat jo 1700-luvulta asti kaunistaneet maaseudun pihoja ja 2020-luvulla edelleen näkee kerrostalojen pihoja koristavan. Pihasireenin kukkaan yhdistyy sinitaivaan sekä runsaiden järvien sinisyys, aamu- ja iltaruskon lilan eri sävyt. Kukka antaa alkukesän aistimukset tuoksullaan ja kauneudellaan. Voi sanoa että, pihasireenin kukkiessa alkaa kesä. 2. Ehdotukseni rinta rinnan pihasireenin kanssa olisi: juhannusruusu. Näitä kahta kukkaa näkee ja aistii kasvualustoilla vierekkäin. Maalaispihat, kuntakeskuksen kotipihat, ilmoittavat kesän saapuneen. Valkeat kukat ovat kuin tuoksuvat poutapilvet, kauniita. Näistä kukista tulee mieleeni, olemme maalla, mutta kuitenkin niin lähellä, Lempäälässä.”

”Lemmikki, useassa kielessä ”älä unohda minua”, ihanan pieni sininen kaunis kukka. Alkaisi L-kirjaimella.”

”Voikukka sopisi Lempäälän nimikkokukaksi. Mottona kun asut Lempäälässä se kun voita leivän päälle!”

”Ehdotan Lempäälän nimikkokukaksi metsätähteä (Lysimachia europaea, ent. Trientalis europaea). Perustelut: Kaunis mutta vaatimaton, pärjää monenlaisessa maastossa. Ei turhia koreile vaan herättää huomion kukkiensa kauniilla muodolla. Kukat ovat useimmiten puhtaan valkoisia, mutta toisinaan löytyy myös hiukan vaaleanpunertaviakin kukkia. Luontoportin sivuilla sanotaan metsätähdestä näin: ”Synkässä salossa loistavien valkoisten kukkien kauneus on innoittanut runoilijoita ja tarinoitsijoita. Jopa nykyaikaisen kasvitieteen isä Carl von Linné ylisti kukkien yksinkertaista kauneutta. Kansan suussakin kasvi on saanut toinen toistaan romanttisempia nimiä, esimerkiksi aamutähti, tähtikukka tai päivänkämmen.”

”Lempäälän nimikkokukka pitäisi tietenkin olla lemmikki; johan sen Lempäälän lempeä nimi kertoo.”

”Ehdottomasti Lempäälän lempeä lemmikki!”

”Mielestäni Lempäälän kukaksi sopisi kissankello, on niin suomalainen.”

”Lempäälä sijaitsee Pyhäjärven lehtojen rannalla ja siksi kielo on sopiva nimikkokasvi ja sopii nimikkopuumme eli niinipuun metsälehmuksemme kanssa hyvin paraksi.”

”Lempäälän nimikkokukaksi sopisi mielestäni parhaiten kaunis sininen lemmikki kukka. Nimensä puolesta voisi sopia myös leinikki.”

”Mielestäni Lempäälän nimikkokukka tulisi olla niittyleinikki. Näkee paljon pelloilla ja niityillä. Kukan tulisi olla luonnonvarainen ehdottomasti, eikä viljelty. Keltainen väri

tuo aurinkoista kontrastia ulkona liikkuessa.”

”Ehdotukseni kukkakisaan on puistolemmikki, pieni ja kaunis, vähän kuin Lempäälä. Mielikuvissa puutarhakaupunkikylä ja Myllyrannan puisto ovat paikkoja, jossa lemmikki kasvaa ja rimmaa kirjaimetkin, Lempäälä kuin lemmikki.”

”Ehdotan Lempäälän kukaksi lemmikkiä. On kaunis luonnonvarainen kukka ja kukan sininen väri yhdistetään ystävyyteen ja rakkauteen.”