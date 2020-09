La 12.9. konsertti klo 18 Vesilahden kirkossa: Harri Miettunen & tuuba ja Tuomas Turriago & piano. Konserttiin on vapaa pääsy.

Vesilahden kirkossa soi lauantaina 12. syyskuuta tuuba ja piano. Konsertissa kuullaan Isaac Albénizin, Jukka Linkolan ja Johann Sebastian Bachin sävellyksiä Harri Miettusen ja Tuomas Turriagon tulkitsemana.

Harri Miettunen opiskeli tuubansoittoa Sotilasmusiikkikoulussa Helsingissä ja Rotterdamin konservatoriossa. Muusikkona hän on toiminut Helsingin varuskuntasoittokunnassa, joka tunnetaan nykyään Kaartin soittokuntana, sekä Joensuun kaupunginorkesterissa ja vuodesta 1989 Tampere Filharmoniassa. Hän on kantaesittänyt Lasse Eerolan, Jukka Linkolan ja Leonid Bashmakovin teoksia mm. Lieksan Vaskiviikoilla ja kansainvälisissä tuubakonferensseissa.

Tuomas Turriago aloitti pianonsoiton 7-vuotiaana ja jo 9-vuotiaana mukaan tuli myös säveltäminen. Debyytti orkesterin solistina oli Jyväskylä Sinfonian kanssa 11-vuotiaana, konserttona Mozartin A-duuri, K488. Hänen pianistin uransa on ollut kamarimusiikkipainotteinen ja lisäksi hän on toiminut Säestyksen Lehtorina Tampereen Musiikkiakatemiassa/TAMK vuodesta 2004 ja kamarimusiikin tuntiopettajana Sibelius-Akatemiassa vuodesta 2019. Hän on esiintynyt useiden suomalaisten orkestereiden solistina ja soittanut lukuisilla suomalaisilla musiikkijuhlilla ja eri puolella Eurooppaa, Yhdysvalloissa, Kolumbiassa, Lähi-Idässä ja Kaukoidässä.

Pianistin uransa ohella Tuomas on ollut varsin tuottelias säveltäjä. 42 teosta käsittävään tuotantoon kuuluu mm. kaksi kamarioopperaa, kaksi pianosonaattia, sonaatit tuuballe ja pianolle, trumpetille ja pianolle, käyrätorvelle ja pianolle, alttosaksofonille ja pianolle, huilulle ja pianolle, soolokitaralle sekä nokkahuilulle ja cembalolle, kaksi jousikvartettoa sekä sinfonia jousille. Hänen pianokappaleensa Jitters (2016) voitti toisen palkinnon Tampereen Pianoseuran järjestämässä sävellyskilpailussa ja oli pakollisena teoksena valtakunnallisessa Tampereen Pianokilpailussa 2017.

Tuomas on toiminut vuodesta 2010 säännöllisesti TampereRawn ja TAMK/Musiikin kapellimestarina, on Tampereen Kamarioopperayhdistyksen perustajajäsen ja kapellimestari ja on johtanut lisäksi mm. Vaasan, Seinäjoen ja Mikkelin kaupunginorkestereita, sekä Tampere Chamberia ja Tampere Filharmonian Vaskia.