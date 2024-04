Vesilahden kirjastolla kuullaan Katri Helenan monipuolisesta urasta – ja lauletaan

”Sinivalkoinen ääni”, ”koko kansan Katri Helena”, ”aina pirteä, iloinen ja tyylikäs… Katri Helena Kalaoja (o.s. Koistinen) on monien tuttujen määreiden ikoniseksi muodostunut iskelmätähti. Hän on syntynyt 17.8. 1945 Tohmajärvellä Pohjois-Karjalassa, aivan itärajan pinnassa. Sieltä tie vei ensin kauppakouluun ja tanssibändin solistiksi Joensuuhun ja myöhemmin levytysten myötä Helsinkiin. Ensilevytys Poikien kuvat julkaistiin 1963.

Ensimmäinen hitti Puhelinlangat laulaa (1964) teki Katri Helenasta suursuosikin. Sitä seurasivat niin ikään suositut Minne tuuli kuljettaa, Letkis ja Polkkis, mutta vähitellen Katri Helena halusi ottaa ohjelmistoonsa myös vakavampia sävyjä. Mukaan tulivat Hectorin suomentamat pasifistiset Kuudenikäinen ja Äänesi mä kuulen. 1982 Katri Helena osallistui taiteilijoiden rauhanjunaan, ja hän on toiminut Unicefin hyvän tahdon lähettiläänä. Hän on laulanut paljon myös sotaveteraanien hyväksi ja hän onkin saanut esimerkiksi Suomen Sotaveteraanien ansiomitalin 2014.

Euroviisuissa Katri Helena on edustanut kahdesti Suomea: 1979 Israelissa kappaleella Katson sineen taivaan (I Will Follow Starlight, 14. sija) ja Irlannissa 1993 kappaleella Tule luo (17. sija). Hän on laulanut perinteisten iskelmien lisäksi muun muassa operettimusiikkia, discomusiikkia ja kansanmusiikin tyylisiä laulelmia. Hänet on valittu lukuisia kertoja vuoden naissolistiksi. Pro Finlandia -mitalin hän sai 2007. Tinkimätön, määrätietoinen ja kurinalainen työ on pitänyt hänet pinnalla vuosikymmenestä toiseen. Äskettäin hänet nähtiin Uuden musiikin kilpailussa kunniavieraana laulamassa Katson sineen taivaan.

Katri Helena on ollut kolmesti naimisissa: 1960-luvulla lentokapteeni Matti Turusen kanssa, 1973–1988 muusikko Timo Kalaojan kanssa, josta liitosta lapset Hanna, Juha (edesmennyt) ja Maija, ja 1997–2004 filosofian tohtori Panu Rajalan kanssa. Nykyinen elämänkumppani ja myös Katri Helenan manageri on Tommi Liimatainen.

Somerolainen filosofian tohtori Eija Komu kertoo Katri Helenan elämästä ja lauluista esitelmässään Leidi tuli Tohmajärveltä. Katri Helenan elämästä ja lauluista keskiviikkona 17.4. klo 18 Vesilahden kirjastossa. Hän on valinnut näytteiksi lauluja, jotka eivät ole niitä kaikkein tutuimpia mutta antavat kuvan Katri Helenan monipuolisuudesta, muun muassa Lantteja vain (Nickels and Dimes), Peluri (The Gambler), Olin hänelle kaunis, Maan vanki ja Yön siivin. Niin ikään somerolainen laulaja Kimmo Hovila laulattaa Puhelinlangat laulaa ja Minne tuuli kuljettaa sekä toimii tiskijukkana.

Tilaisuuden järjestää Vesilahden kirjasto ja siihen on vapaa pääsy.