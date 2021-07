Mariia Herckman, Anne Myllymäki, Teemu Polakovski, Susanna Saarela, Anniina Tapioharju, Jukka Ussa ja Taru Virolainen nousevat kesäteatterin lavalle Hei, me striimataan! -kesäilottelun tähtinä viidellä eri paikkakunnalla Pirkanmaalla.

Esitys saa ensi-iltansa Vesilahden Rämsöön kesäteatterissa 16. heinäkuuta. Lempäälän Hakkarin kesäteatterissa ilottelu nähdään 23. heinäkuuta.

Esitys vierailee myös Apian kesäteatterissa Valkeakoskella, Kangasalan kesäteatterissa sekä Urjalankylän kesäteatterissa Urjalassa.

Viialan teatterin kesäilottelu on huumorin- ja musiikintäyteinen. Sketsikohtausten lomassa näyttelijät laulavat kappaleita, jotka on valittu Viialan teatterissa esitetyistä musiikkinäytelmistä. Esitykseen on koottu 26 toisistaan poikkeavaa musiikkinumeroa.

Musiikki-ilottelussa kuullaan monia tuttuja hittejä, kuten Sinä lähdit pois, Käyn ahon laitaa, Jambalaya, Jos sä tahdot niin, Mysteriet, Vanha swingi ja Panaman konsuli sekä myös kauniita kappaleita näytelmistä Myrskyluodon Maija ja My Fair Lady.

– Palataan ajassa takaisin 50- ja 60 -luvuille iskelmien siivittämänä ja jokaisen tanssijalan saa vipattamaan Junnu Vainion menevät kupletit. Jotta kaikille olisi jotakin, emme ole unohtaneet 2000-luvun hittejä!, teatterista luvataan.

Teatteri suosittelee lippujen varaamista ennakkoon. Esitykset toteutetaan noudattaen Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdessä laatimia Vastuullisen tapahtuman -ohjeita.

Esitysajat ja paikat:

16.7.2021 klo 18 Rämsöön kesäteatteri, Vesilahti

23.7.2021 klo 18 Hakkarin kesäteatteri, Lempäälä

Esityksen internet-sivut:

www.heimestriimataan.com