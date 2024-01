Kunta toimi vastuullisesti susikyydeissä

Lastusten koulun lähimaastossa Helsingintien varressa tehtiin vahvistettu susihavainto tiistaina 16. tammikuuta. Kun koulu ja sivistysjohtaja saivat tiedon asiasta, oppilaille järjestettiin nopeasti kuljetus koulumatkoille. Koulukuljetus petovaaran vuoksi järjestetään hiihtolomiin asti.

Tiettävästi kerta oli Lempäälässä ensimmäinen, kun koululaisille järjestetään suden vuoksi koulukuljetuksia. Muualla maassa susikyydeiksi kutsuttuja järjestelyjä on tehty viime vuosina hanakasti. Kun susireviirit vahvistuvat, lähtee osa laumasta hakemaan uusia asuinalueita. Nuoret, pitkiä matkoja liikkuvat sudet eivät välttämättä kaihda asutusta ja havainnot susien liikkeistä herättävät huolta.

Susihysteriaan ei ole syytä, mutta on toki muistettava, että kyse on suurpedosta. Aiheellinen kysymys on, miksi nykyisin yleensä ihmistä väistävä peto tulee niin lähelle asutusta, mihin ihmispelko on kadonnut? Toisaalta myös ihmisten asutusalueet ovat levinneet ja suuret metsäalueet käyneet vähemmiksi. Liikkuvat sudet kohtaavat ihmisen entistä useammin.

Suurpetojen liikkeet huolestuttavat myös eläinten omistajia. Lempäälän maaseututoimen yhteistoiminta-alueellakin vuosittain käsitellään petoeläinten aiheuttamia vahinkoja kotieläimille. Lammaslauman kimppuun käynyt susi jättää rumaa jälkeä. Myös metsästyskoirat ovat vaarassa kohdatessaan pedon.

Hienoa, että petohavaintoja käsitellään nykyisin asiallisesti, turhaa vihaa tai pelkoa ruokkimatta. On varsin ymmärrettävää, että pienten lasten vanhemmissa herää huoli lapsen koulutiellä tehdyistä susihavainnoista. Lempäälän kunta toimi vastuullisesti järjestäessään nopeasti koulukyydin alueelle. Pelkoa lietsomatta kunta osoitti, että huoliin tartutaan ripeästi. Se on tehokkain keino säilyttää turvallisuuden tuntua kouluissa, sekä koulutiellä.