Suuri herkkuni on ollut aina kotijuusto. Lapsuudessani sitä valmistettiin kotona, ja myöhemmin olen ostanut viikoittain kaupasta Valion kotijuustoa. Se oli aivan kotona valmistetun makuista, mietoa, mutta maistuvaa. Syksyllä se loppui kaupan hyllyiltä. Tiedusteltuani asiaa kaupassa, minulle ilmoitettiin, että Valiolla on tuotantokatkos. Odottelin ja odottelin, juustoa ei hyllylle ilmestynyt. Kirjoitin Valiolle ja tiedustelin, mitä juuston valmistuksessa on tapahtunut. Heti tuli sähköpostiviesti, että minulle ilmoitetaan asiasta viikon sisällä. Ja he vastasivat muutaman päivän päästä. Vastauksen sisällöstä olin pettynyt, koska Valiolta ilmoitettiin, että juuston valmistus on lopetettu. Se on kuulunut minulla juhlaan ja arkeen 75 vuotta, ja nyt en sitä enää mistään saa. Kun kerroin sisarelleni, joka on myös kotijuuston ystävä, hän huudahti: ”Valio vastasi, Lempäälän kunta ei!”

Kirjoitin 26.07.2023 ilmestyneessä Lempäälän-Vesilahden Sanomien Lukijan mielipide -osastolla Lempäälän kunnan näkymättömissä olevista taideteoksista. Sain runsaasti palautetta asiasta, ja monet kiittelivät, että olin ottanut asian esiin. Nyt edelleen kysytään, mitä minulle on kunnasta vastattu. No, minulle ei ole vastattu mitään. Asiaa käsiteltiin myös Facebookin Lempäälän kunnan kuntapolitiikan sivuilla, ja siellä oli valokuvakin Kirsti Rantasen Pohja on tärkein -teoksesta. Mutta kunta on pysynyt mykkänä. Kerran eräässä tilaisuudessa kuulin, kun joku kysyi eräältä kunnan kulttuuritoimessa työskentelevältä asiasta, niin tämä henkilö vastasi, että hän ei lue Lempäälän-Vesilahden Sanomia.

Aikoinaan Lempäälän kunta huomio kuntalaiset. Jos Lempäälän-Vesilahden Sanomissa oli kuntalaisten kirjoituksia kuntaa koskevista kysymyksistä, niihin aina vastattiin mahdollisimman pian. Ihmettelen suuresti, jos kunnassa ei lueta paikallislehteä eikä seurata sosiaalisessa mediassa käytäviä kuntaa koskevia keskusteluja.

Kun kävin Lempäälä-talossa ennakkoäänestyksessä, ”bunkkerin” ovet olivat auki, ja kuntalaisetkin pääsivät kunnanviraston sisäpuolelle. Ei sielläkään mitään taideteoksia näkynyt. Oli pelkkiä valkoisia seiniä.

Ennen kunnissa kunnan luottamushenkilöitä valittaessa, valittiin myös kunnan irtaimen omaisuuden tarkastajat. Myöhemmin niistä luovuttiin. Nyt tuntuu siltä, että niitä todella tarvittaisiin. En tarkoita kynien laskemista, mutta tuntuu, että huomattavan irtaimen omaisuuden tarkastus olisi paikallaan. Kirjoituksessani esille tuomani kunnan hankkimat taideteokset ovat arvoltaan sitä luokkaa, että niistä huolehtiminen olisi paikallaan.

Odotan vastausta Lempäälän kunnalta, mitä 26.7.2023 kirjoituksessani mainitulle taideteoksille kuuluu, ja missä ne ovat ja kuka niistä vastaa. Odotan vastausta tälle Lempäälän-Vesilahden Sanomien palstalle, että kaikki muutkin asiasta huolestuneet saavat vastauksen.

