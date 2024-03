Kirpputorit ovat arjen kiertotaloutta – osaajat menestyvät myös taloudellisesti

Kierrätyksestä on tullut suomalaiskodeissa arkipäivää, joskin petrattavaa riittää vielä siinäkin. Kirpputorien suosio kasvaa, Lempääläkin sai juuri yhden uuden. Kirpputorien suosion kasvun syitä on useita, yhtenä suurena kotitalouksien käytettävissä olevien varojen väheneminen inflaation myötä. Toinen merkittävä syy kierrätettävien esineiden ja vaatteiden hankinnassa on halu vähentää kulutusta. Se on hyvä megatrendi, joka kasvaa vauhdilla.

Jätteiden lajittelu, pullojen kierrätys ja käytetyn tavaran kauppa kirpputoreilla tai internetin kauppasovelluksissa ovat osa laajempaa kiertotaloutta. Kiertotalouskasvaa koko ajan ja Suomi on siinä edelläkävijä. Sitra laati jo vuonna 2016 kiertotalouden tiekartan, ensimmäisenä maailmassa. Tiekarttaa päivitettiin 2019 ja hiljattain Sitra listasi 10 ehdotusta vauhdittamaan siirtymää kohti kestävää kiertotaloutta.

Kiertotaloutta tarvitaan hupenevien luonnonvarojen kestävään käyttöön ja luontokadon hillitsemiseen. Teknologiateollisuus ja maatalous ovat kiertotalouden edistämisessä avainasemassa etenkin raaka-aineiden kierrättämisessä. Suomalaista osaamista tässä viedään jo nyt ympäri maailmaa. Käytännön esimerkkejä riittää, markkinoilla menestyvät nyt takuuhuolletut älykännykät. Vähän käytetty elektroniikka saadaan uuteen käyttöön.

Kiertotalouden edistäminen ei ole vain lisäkuluja erilaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Se on myös merkittävä mahdollisuus tehdä bisnestä, jossa edelläkävijät käärivät hillot ympäristöystävällisesti ja kestävästi. Ei ole ihme, että moni teknologiateollisuuden yritys on kirjannut jo kiertotalouden kiinteäksi osaksi strategiaansa. Kiertotalouden osaamista löytyy myös Lempäälästä ja Vesilahdesta.

Kiertotalouden edistäminen näkyy myös käytännössä. Nykyään kiertotalouden ja kierrätyksen perusteet opetetaan kaikilla kouluasteilla, aina päiväkodeista lähtien. Lempäälässä päiväkodeissa lapset askartelevat kierrätystaidetta, mikä vahvistaa heidän ymmärrystään kiertotaloudesta. Tämä varmistaa, että tulevat sukupolvet suhtautuvat kiertotalouteen luontevana osana kulutustaan.