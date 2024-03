Missä jää?

Juha Raunio kertoi paikallislehden kommentissaan, kuinka kirkas jääkiekon tulevaisuus Lempäälässä on. Se on hieno asia, ja toivottavasti pääsen kokemaan vielä joskus myös Mestis-kiekkoa kotikylässäni.

Toisin on ulkojään käyttäjien tilanne. Kuluneelle talvelle katosivat sekä keskuskenttä että jäähallin takana ollut kenttä. Tilalle saatiin Hakkariin tenniskenttien päälle tehty kiekkokaukalo.

Ei mennyt ihan maaliin tämäkään muutos. Vapaaluistelualuetta ei enää juurikaan ole. Siis sitä tilaa, jota käyttävät pääasiassa muut kuin kiekkoilijat. Siellä opetellaan luistelemaan tai muuten ulkoillaan luistelun parissa.

Molemmat poistuneet jäät tulisi ehdottomasti saada ensi talveksi käyttökuntoon.

Isoon ääneen mainostettiin, että kylään on saatu kauan kaivattu tekojää. Se on tietenkin erittäin hienoa näinä epävarmoina talvina, mutta miksi sitä ei pääse käyttämään? Ymmärtääkseni tekojään tarkoitus on pidentää jääliikuntakautta talven molemmista päistä. Menneenä talvenakin meni yllättävän pitkään ennen kuin kenttä avautui käytettäväksi.

Jos jo nyt aloitetaan hommat asioiden hoitamiseksi, saataisiinko nämä em. hölmöilyt korjattua ensi kaudeksi?

Bobby Hull