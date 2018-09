Rock-klassikoita akustisesti: fingerstyle-kitarointia sunnuntaina Piippo-keskuksessa

Bohemian Rhapsody, Hotel California ja Nothing Else Matters akustisesti. Fingerstyle-kitaristi Tomi Paldanius konsertoi Lempäälän Piippo-keskuksessa sunnuntaina 30. syyskuuta kello 11.

Konsertissa kuullaan akustiselle kitaralle sovitettuja rockin klassikoita esimerkiksi Queeniltä, Dire Straitsiltä, Santanalta, Eric Claptonilta, Eaglesiltä ja Led Zeppeliniltä.

Paldanius on sovittanut soolokitaralle tunnettuja hittejä, ja muun muassa Livin’ On A Prayer -kitaravideolla on videopalvelu Youtubessa jo yli 4 miljoonaa katselukertaa.

Tomi Paldanius teki ensimmäisen kiertueensa viime vuonna ja julkaisee nyt toisen levynsä, Classic Hits Fingerstyle Vol.2.

Uudestakaupungista kotoisin oleva Paldanius asuu Bangkokissa, jossa hänellä on kuusivuotias poika. Motivaation keikkailuun hän sai juuri pojaltaan.

– Haluan näyttää pojalleni, että olen muutakin kuin se hauska jammaileva isä sohvalla, hän kertoo.

Paldanius on valmistunut musiikkipedagogiksi Turun taideakatemiasta vuonna 2003 kitaransoiton opettajinaan Risto Vuorinen, Timo Korhonen ja Ismo Eskelinen.