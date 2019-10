Suomen valokuvataiteen museossa on tämän syksyn ajan esillä valokuvaaja Sakari Piipon dokumentaarinen trilogia Eräitä huomioita Suomen poliittisesta järjestelmästä. Trilogian kuvat on julkaistu myös saman nimisessä kirjassa, jonka on kustantanut Kosmos.

Näyttely esittää lempeän katseen niihin rituaaleihin ja tapoihin, joilla tavalliset ihmiset hoitavat yhteisiä asioita tässä pienessä pohjoisessa maassa. Piipon trilogian osat ovat Valtioneuvosto, Kunnanvaltuustot ja Vaalit. Valtioneuvosto-sarjan kuvan nousivat otsikoihin 2016, kun valtioneuvoston kanslia pyrki estämään niiden julkaisun.

Kunnanvaltuustot- ja Vaalit-sarjoja kuvatessaan Piippo kiersi kaikki Suomen maakunnat. Osana näyttelyä nähdään myös kuvia Lempäälän äänestyspaikoilta.