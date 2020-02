Emolevyn aukio, Viiden G:n patsaat, Ylikellottajan kuja ja muita kadunnimiä

Lempäään Pajalantien asemakaavan katujen nimet ovat herättäneet vilkasta keskustelua. Marjamäessä sijaitsevan alueen nimistöä ovat Automaationkatu, Mikrosirunkatu ja Visiontie.

Millään alueella toimivista tai toimineista yrityksistä ei ole ollut nimistöön viittaavaa toimintaa. Metallialan tuotannon ja konemyynnin lisäksi alueella on toiminut esimerkiksi ruumisarkkuverhoomo. Pellolla oli myös hirsivalmistajan esittelymökki.

Olisiko niin, että kovin vieraan kuuloisella nimistöllä on tarkoitus houkutella paikalle korkean teknologian yritystoimintaa. Jos tämä on tavoite, niin tässä valmis nimistöpaketti seuraavaan kaavaan:

Alueen keskuksena toimii Emolevyn aukio, jota reunustavat Viiden G:n patsaat.

Pääkatu on Rammin raitti, mistä erkanevat Ylikellottajan kuja ja Kuuden ytimen tie.

Mobiilimutkan jälkeen edessä on Gigabitin portti, minkä takaa löytyy Resoluution reitti ja Coren kulma.

Tiistain iso uutinen oli Helsingin Sanomien Aamulehti-kauppa. Helsingin Sanomat osti Aamulehden ja Satakunnan Kansan sekä kaikki paikallislehdet, joita näillä tienoilla ovat Valkeakosken Sanomat, Nokian Uutiset ja Tyrvään Sanomat.

Kaupan jälkeen maassa on kaksi isoa mediakonsernia: HS ja Keskisuomalainen.

Lempäälän-Vesilahden Sanomat on osa Pirmediat Oy:tä, joka on pirkanmaalainen, perheomisteinen mediakonserni. Pirmediaan kuuluu viisi paikallislehteä ja kaksi paikallista radiokanavaa. Lisäksi yhtiö on pääomistaja Mall Voice Oy:ssä, joka on kauppakeskusten äänimaailmojen edelläkävijä Suomessa ja maailmalla.