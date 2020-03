Pertti Kallio on tehnyt pitkän uran laulajana ja Suomen Raamattuopiston musiikkisihteerinä.

Musiikillinen ura urkeni 1970-luvulla Pro Fide -yhtyeen laulusolistina. Sen jälkeen hän on kiertänyt maata kirkkotrubaduurina, akustisissa kokoonpanoissa ja klassisten hengellisten konserttien solistina.

Nyt on juhlan aika. ”Reissumiehen taival” on Pertti Kallion musiikillinen 40-vuotisjuhlakonsertti. Hän esiintyy sunnuntaina 8. maaliskuuta Lempäälän kirkossa Laulukuvia-yhtyeen kanssa. Konserttiin on vapaa pääsy.

Konsertti tarjoaa kuulijoille tunnelmia eri vuosikymmeniltä. Mukana on Kallion tekemiä ja usein toivottuja kappaleita, kuten ”Äidin rukous” ja ”Miksi elän”.

– Minulle Raamattu ja elämä ovat olleet parhaita inspiroinnin lähteitä. Ihmisellä on yhä ikävä ihmisen ja Jumalan luo, Pertti Kallio sanoo.

Teksti: Marita Miettinen