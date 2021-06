Lastenkirjoista tutut kissat Miina ja Manu tulevat pitkästä aikaa Lempäälän kesäteatteriin Villa Hakkariin hauskuttamaan lapsia.

Vauhdissa-nimisessä näytelmässä kissat ratkovat kaupasta kadonneiden karkkien arvoitusta. Konstaapeli Koiranen kutsutaan apuun ja jännä rikostutkinta yhdessä yleisön kanssa alkaa. Mokiakin sattuu ja väärät henkilöt meinaavat joutua syyllisiksi.

Näyttämöllä mukana on myös Jänkä Joonas ja synttäreitään juhliva Risto Rusakko. Musiikki, leikit ja äänitehosteet tekevät tunnelman, johon lasten on helppo mennä mukaan.

Näytelmän hahmojen takaa löytyvät pitkään Lempäälässä vaikuttaneet Vesa Ruuska ja Tapani Puranen.

Ohjauksen ja käsikirjoituksen tehnyt Ruuska on ex-kuljulainen ja Sääksjärvellä pitkään asunut Tapani Puranen on säveltänyt kaikki Miina ja Manu cd:levyillä ja näytelmissä kuultavan musiikin. Hän on myös tehnyt studiollaan kaikki kissojen seikkailuista kertovat satuäänitteet ja esittänyt Manu-kissan roolia vuodesta 1987.

Vauhdissa-näytelmän esitykset ovat ulkona Lempäälän Nuorisoseuran kesäteatterissa Villa Hakkarissa tiistaina ja keskiviikkona 6. ja 7. heinäkuuta kello 12 ja 15.

Koronan vuoksi katsojamäärä on rajoitettu. Muu koronaohjeistus on luettavissa näytelmän ilmoituksissa ja julisteissa.