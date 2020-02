Jyväskylässä valmistellaan historiallista kauppaa. Jos kauppa toteutuu, iso osuus kaupungin vesihuollosta siirtyy yksityiseen omistukseen.

Hanketta puuhaavat uskovat yksityisen rahan kehittävän yhtiötä ja parantavan sen kannattavuutta. Kaupungin talous- ja strategiajohtaja uumoilee hintojen nousun pysyvän maltillisempana, jos mukaan saadaan yksityistä rahaa.

Julkisen vesilaitoksen, joka on alueensa kiistaton monopoli, avaaminen markkinataloudelle on herättänyt voimakkaan vastaliikkeen. Hanketta vastustava kansalaisaloite on kerännyt muutamassa päivässä liki 80 000 nimeä.

Kansalaisaloitteessa esitetään, että sen pohjalta käynnistetään valmistelu sellaisen lainsäädännön luomiseksi, jolla estetään julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen myyminen kaupallisille yksityisille toimijoille. Nykyinen omistus pidetään julkisen sektorin hallussa.

Ovatko hallitus ja eduskunta hereillä vai käykö tässä kuten Caruna-kaupassa, jossa ministerit Pekka Haavisto, Jan Vapaavuori ja pääministeri Jyrki Katainen eivät ymmärtäneet, mitä seurauksia sähkönjakelun monopolista on. Kansainväliset sijoitusyhtiöt ovat päätöksen jälkeen käyneet Suomessa vuorollaan mittamaan miljardien voitot sähkönkäyttäjien kustannuksella.

Euroopan maissa, joissa vesilaitoksia on yksityistetty, kokemukset ovat olleet onnettomia. Laitokset rapistuvat, hinnat nousevat. Laitoksia onkin jo palautettu julkiseen hallintaan. Näin muun muassa Pariisissa ja Berliinissä.

Monopoli on kaikkea muuta kuin markkinataloutta.