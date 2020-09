Lempääläinen Kari Kuronen viehättyi autoista jo pikkupoikana. Matchboxin pikkuautoista aina juuri Mustang oli jostain syystä saatava leikkeihin. Autojen pariin viimeisen sykäyksen toi armeija.

Kuronen osti vuonna 1981 ensimmäisen, vuosimallia 1966 olevan Mustanginsa, ja sittemmin autoja on kertynyt muutama lisää.

– Harrastukseni on Mustang-painotteinen, mutta en katso kapeasti merkkejä. Jos näen hyvin laitetun, tasokkaan auton, arvostan sitä. Oli se mitä konsernia hyvänsä, Kuronen sanoo.

Kari Kuronen toimii lempääläisessä harrasteajoneuvokerho Vehicle ry:ssä, jolla on jälleen kiireiset ajat käsillä. Yhdistys järjestää Ideaparkissa lauantaina 5. syyskuuta korkealaatuisen harrasteautonäyttely Hot American Cars -tapahtuman.

Tapahtuma saavutti viime vuonna suursuosion. Tänä vuonna Ideaparkin keskusaukiolla ja Autoareenan puolella on Vehicle ry:n organisoimana esillä lähes 50 autoa.

– Keskusaukiolla on jenkkikalustoa, ja Autoareenalla on jenkkiautoja ja muuta mielenkiintoista kalustoa. Autoareenalla esittäytyvät harrasteautojen merkkikerhot. Lisäksi ulkona olevaan harrasteajoneuvoparkkiin on odotettavissa satoja autoja, Tuomo Mäkelä Vehicle ry:stä kertoo.

Ideaparkin keskusaukiolla livemusiikkia esittävät Mato Valtonen & Jore Marjaranta Band sekä Henry Kuronen. Ulkona on myös autoaiheinen Rompetori.

Uuden Autoliiton autopalvelukeskuksen avajaiset ovat niin ikään lauantaina.

Vehicle ry:lle tapahtuma on iso ponnistus, ihan fyysisestikin. Keskusaukiolle esille tulevat reilut 20 autoa työnnetään Prisman päätyovilta Ideaparkin käytäviä pitkin paikoilleen.

– Se ei ole ongelma, toki siinä paita kastuu, Kuronen toteaa.

– Olemme kovilla, kun pienellä porukalla laitamme tällaisen tapahtuman pystyyn, mutta itse kyllä tykkään, hän myhäilee.

Tapahtumassa kävijä voi todeta, että vanhat autot ovat muutakin kuin rautaa ja kumia. Kuinka hienoa on, kun joku on palauttanut vanhan auton arvokkuuden. Puhaltanut hengen laitteeseen, jonka joku toinen on jo hylännyt toivottomana tapauksena.

Karin ja Tuomon tärpit:

Muun muassa nämä autot nähdään lauantaina Ideaparkissa.

Ford GT40

”Kyseisellä automallilla ajettiin 60-luvulla Le Mansissa Ferrareita vastaan. Se on klassikko.”

Cadillac vuosimallia 1938

”Harvinainen.”

DeLorean DMC-12

”Paluu Tulevaisuuteen -elokuvista tuttu klassikkoauto.”

Cadillac series 62

”Hurriganesien Roadrunner LP-levyn kannesta tuttu Cadillac.”

Citroën vuosimallia 1971

”Kyseistä mallia on valmistettu alle 10 kappaletta, ja sitä on käytetty paraatiautona Ranskassa.”

BMW M635

”Lehtikeisari Urpo Lahtiselle kuulunut, täysin entisöity BMW.”