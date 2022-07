Pitkä odotus palkitaan: Narvan Markkinat järjestetään taas heinäkuussa seitsemän vuoden tauon jälkeen

-Parasta on se tunnelma. Sitä ei voi kenellekään selittää, vaan se täytyy itse kokea, kertoo Narvan Markkinoiden turvallisuusvastaava Eeva Ylinen.

Lähes seitsemän vuoden odotuksen jälkeen Narvan Markkinat päästään jälleen järjestämään. Tavallisesti viiden vuoden välein pidettävä tapahtuma jouduttiin kahtena viime vuonna perumaan koronan takia, joten markkinoita on jouduttu odottamaan poikkeuksellisen pitkään. Edellisellä kerralla vuonna 2010 kävijämäärä nousi käsittämättömään 30 000 vierailijaan. Todennäköisesti tänä vuonna rikotaan kaikki yleisöennätykset.

Markkina-alueella tapahtuu viiden päivän aikana valtavasti. Tapahtuma alkaa keskiviikko-iltana 13. heinäkuuta tervahaudan sytyttämisellä ja päättyy sunnuntai-iltapäivänä päätöskonserttiin.

-Miellyttävää tervan tuoksua ilmaan levittävää tervahautaa voidaan pitää Narvan Markkinoiden sykkivänä sydämenä, kertoo Tähti Nuorisoseuran puheenjohtaja Lila Leppänen. -Hautatervaa myydään niin kauan kuin sitä vain riittää. Haudan sytykkeinä käytettyjä tervaskantoja on kerätty, puhdistettu ja pilkottu monta kuukautta. Työmäärä on ollut todella suuri, hän lisää.

Ilta jatkuu Narvan soittokunnan musisoinnilla, jonka jälkeen lauteille nousee The Patents-yhtye soittamaan tanssijalkaa kutkuttavaa musiikkia.

Torstaina aamusta avautuu suuri markkina-alue, jossa myydään valtavasti erilaisia tuotteita eri puolilta Suomea.

-Painopiste on Suomessa valmistetuilla laadukkailla käsitöillä ja kotimaisella ruoalla, Leppänen sanoo. -Paikallisena lähiruokana on myynnissä muun muassa hunajaa, peurakäristystä ja peurahampurilaisia. Paikallinen panimo taas on erikseen valmistanut markkinaväelle markkinaolutta. Lauantaina ja sunnuntaina voi nuotiolla juoda nokipannukahvit ja ostaa vaikka kotiin vietäväksi mäkiuunissa paistettua rievää.

Torstaista sunnuntaihin markkina-alueella järjestetään suuri määrä ohjelmaa, kuten Anneli Mattilan, Sinitaivaan ja Tommi Soidinmäen tahdittamat iltatanssit, Vesilahden historiallista elämää esittelevä kulkue ja erilaisia työnäytöksiä. Torstaina on lastenpäivä, silloin on muun muassa lastenkonsertti, jonka esiintyjänä on Herra Heinämäen lato-orkesteri. Kirkkoherra Harri Henttisen kanssa laukkaillaan keppihevosilla ja söpö poni ajeluttaa perheen pienimpiä.

-Lapsille on markkinoilla oma alue, jossa heille järjestetään ihan joka päivä erilaista maanläheistä ja ekologista tekemistä, Ylinen vinkkaa.

Perjantai-iltana on bileilta, jolloin lavalla nähdään myös Vesilahden oma bändi Staybitch. Markkinat huipentuvat sunnuntain päätöskonserttiin, jossa Supernovan solisteina esiintyvät Narvasta kotoisin oleva baritoni Jussi Järvenpää Münchenin oopperasta ja muun muassa Pieni merenneito -musikaalista tuttu Sonja Pajunoja.

Narvan Markkinat ovat Suomenkin mittakaavassa poikkeuksellisen laaja ja ainutlaatuinen tapahtuma: harvinainen se on myös sen vuoksi, että kaikki järjestelyt tehdään yksinomaan talkoolaisten voimin. Valmistelut tämän vuoden markkinoita varten on aloitettu jo kaksi vuotta sitten varaamalla ensimmäiset tähtiartistit konsertteihin.

Liput alueelle kannattaa ostaa etukäteen Tiketistä – jo senkin takia, että ne ovat silloin edullisempia kuin alueen lippuluukulta ostettuna.

-Myytävänä on markkinapassien lisäksi niin päivä- kuin iltalippujakin, Ylinen kertoo. -Alle 7-vuotiaat pääsevät alueelle ja lastenkonserttiin ilmaiseksi.