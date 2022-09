Pieni korko ei tarkoita edullista lainaa – lainavertailu auttaa selvittämään halvimman

Tiesitkö, että laina, jonka korko on 10 %, voi tulla halvemmaksi kuin toinen vaihtoehto, jonka korko on puolet pienempi? Lue, mikä lainavertailussa oikeasti ratkaisee.

Useimmilla on lainoja vertaillessaan tapana kiinnittää suurin huomio lainan korkoprosenttiin. Lainan korko tarkoittaa käytännössä hintaa, jonka lainanottaja maksaa pankille. Jos kyse on vuosikorosta, on esimerkiksi 1000 euron lainasta maksettava 8 % korolla vuodessa 80 euroa korkoa.

Lainan korko ei kuitenkaan kerro kaikkea lainan kustannuksista: lainoissa on nimittäin lähes poikkeuksetta muitakin kuluja, jotka voivat lisätä lainan kokonaishintaa tuntuvastikin. Koron lisäksi asiakkaalle saattaa tulla maksettavaksi lainan avausmaksu, kuukausittaisia tilinhoitomaksuja, käsittelymaksuja ja laskutuslisiä.

Otetaan taas esimerkiksi äsken mainittu 1000 euron laina, jonka korko on 8 % ja oletetaan, että lainan maksuaika on yksi vuosi. Jos lainanottajalta veloitetaan koron lisäksi 20 euron avausmaksu sekä 5 euron tilinhoitopalkkiot kuukausittain, maksettavaa kertyykin toiset 80 euroa. Lainan kulut ovat siis kaksinkertaiset verrattuna siihen, mitä pelkkää vuosikorkoa tarkastelemalla olisi voinut luulla.

Paras tapa löytää kokonaiskustannuksiltaan edullisin laina on tehdä lainavertailu kaikki lainan kustannukset huomioiden. Silloin puhutaan termistä todellinen vuosikorko.

Todellinen vuosikorko lainavertailun pohjana

Todellinen vuosikorko tarkoittaa lainan tai luoton kokonaiskustannuksia, joihin kuuluvat sekä korot että muut kulut. Nimelliskorko, avausmaksut, käsittelymaksut, kuukausimaksut, tilinhoitomaksut ja laskutuspalkkiot sisältyvät kaikki todelliseen vuosikorkoon.

Todellinen vuosikorko ilmoitetaan prosenttilukuna kuten nimelliskorkokin. Se siis kertoo, kuinka paljon lainasta kertyy vuodessa korkokuluja ja muita lainamaksuja suhteessa lainattuun summaan. Aiemman esimerkin 1000 euron lainassa, josta kertyi laina-aikana maksettavaksi 80 euroa korkoa ja 80 euroa muita kustannuksia, todellinen vuosikorko on tällä kaavalla laskien 16 %.

EU-direktiivi ja kuluttajansuojalaki vaativat pankkeja ilmoittamaan todellisen vuosikoron selkeästi lainailmoituksissaan. Joskus todellinen vuosikorko saatetaan kuitenkin ilmoittaa pienemmällä tekstillä tai sitä ei tuoda selkeästi esille, joten se saattaa jäädä lainanottajalta huomaamatta.

Mitä pienempi todellinen vuosikorko on, sitä edullisempi laina on ottajalleen. Erityisesti pienemmissä lainoissa todellinen vuosikorko voi kuitenkin nousta korkeaksi, sillä kertaluontoisista maksuista kertyy nopeasti suuri summa suhteessa lainan määrään.

Todellista vuosikorkoa kannattaa aina käyttää lainojen vertailun mittarina, oli sitten kyse minkä kokoisesta lainasta tahansa.

Sortter vertaa lainat nopeasti ja ilman lisäkustannuksia

Sortterin lainavertailu on vaivaton ja luotettava tapa vertailla lainat. Vertailu tapahtuu aina todellisen vuosikoron perusteella, joten voit varmistua siitä, että edulliselta näyttävä lainatarjous ei ainoastaan näytä siltä, vaan todella on edullinen.

Kun haluat vertailla lainat Sortterin kautta, sinun tarvitsee täyttää vain yksi selkeä lainahakemus netissä. Hakemuksesi välitetään kymmenille pankeille ja rahoituslaitoksille, jotka kilpailevat asiakkuudestasi.

Saamasi tarjoukset järjestämme edullisuusjärjestykseen, jotta sinun on helppo valita itsellesi sopivin laina. Todellisen vuosikoron lisäksi kerromme selkeästi myös lainojen kuukausierät ja tarjotun maksuajan.

Parhaimmillaan lainavertailu voi tuoda säästöä jopa tuhansia euroja. Laskimme, että Sortterin asiakkaille lainojen kilpailuttaminen on tuonut keskimäärin 1 038 euron säästön luottokustannuksissa. Säästö on laskettu vertaamalla edullisimpia ja kalleimpia lainatarjouksia keskenään.

