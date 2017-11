Sairas kissanpentu heitettiin ulos auton ikkunasta

Eläinten hylkääminen yleistyy edelleen. Valistus ei tehoa

Roska. Kuin karkkipaperi, joka heitetään ulos auton ikkunasta. Karkkipaperi on eloton, mutta elollinen kissanpentu viskattiin ulos auton ikkunasta kuin eläimellä ei olisi mitään merkitystä.

Sivullinen oli nähnyt tilanteen, ja kissa päätyi löytöeläinhoitolan kautta Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistyksen tilapäiskotiin Lempäälään.

Eläimen hoteisiinsa ottanut Riina Peuhu ei uskaltanut toivoa kovasti, että pentu selviäisi. Hän halusi kuitenkin tarjota sille mahdollisuuden.

Heiveröinen noin kahdentoista viikon ikäinen pentu oli niin heikko, että se ei jaksanut kunnolla edes seistä. Kissa oli painoltaan noin puolet siitä, mitä sen ikäisen pennun painon pitäisi olla.

Matoja kissan suolistossa sen sijaan oli eläinlääkäriaseman mukaan niin paljon, että ilman hoitoa pentu olisi kuollut.

Matolääkitykset, ruiskulla nesteen ja ruoan syöttäminen muutaman tunnin välein, antibioottikuuri, ripulilääkitys ja eläinlääkärin tekemät nesteytykset tekivät kuitenkin tehtävänsä.

Peuhu kuvailee pentua lämpimän humoristiseen sävyyn penteleeksi, joka roikkuu nykyään hänen lahkeessaan ja toivottavasti kiusaa ihmiskuntaa vielä seuraavat kaksikymmentä vuotta. Sille etsitään oma koti, kunhan se on riittävän terve.

Riina Peuhun hoteissa olevalla ”roskalla” ei ole vielä edes nimeä, koska sen mahdollisuudet selviämiseen olivat niin heikot, ettei kissan nimeäminen ollut ensimmäisenä mielessä. Roska osoitti kuitenkin sinnikkyytensä.

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistyksen tiedottaja Riikka Ala-Hulkko kertoo, että tapaus ei ole ainutkertainen.

– Tänäkin vuonna meille on tullut jo viisi kissaa, jotka on hylätty metsään tai heitetty autosta tienpientareelle. Kissoja on löytynyt kolmostien varresta keskeltä ei mitään, joten ne eivät ole päätyneet sinne vahingossa, Ala-Hulkko selvittää.

Ne eläimet ovat onnekkaita, jotka joku sivullinen löytää. Osa jää kuolemaan nälkään tai vammoihinsa.

Ala-Hulkko sanoo, että viimeisten kolmen–neljän vuoden aikana yhdistykselle on päätynyt aikaisempaa enemmän ja aikaisempaa heikkokuntoisempia kissoja.

Tilapäiskodeille on jatkuva tarve, ja eläinsuojeluyhdistykset tekevät yhteistyötä toistensa kanssa, jotta mahdollisimman moni eläin saataisiin sijoitettua jonnekin. Kuntien lakisääteinen korvausvelvollisuus löytöeläimistä kestää viidentoista vuorokauden ajan, ja tämän ajan jälkeen niitä hoidetaan vapaaehtoisvoimin ja -varoin.

Tiedottaja Riikka Ala-Hulkko haluaa muistuttaa eläinten madotusten tärkeydestä.

Loiset voivat olla kohtalokkaita etenkin nuorille eläimille.

Teksti: Vivikka Monto

Kuva: Riina Peuhu