Vesilahtelaislähtöinen muusikko Tero Mäenpää soittaa kontrabassoa bluegrassyhtye Jussi Syren and The Groundbreakersissa, jolla on koko perheen keikka yhteistyössä Rämsöön kyläkerhon kanssa Rämsöön uusitun kesäteatterin lavalla torstai-iltana 11. heinäkuuta. Paikka on Mäenpäälle erittäin tuttu.

Mikä on kosketuspintasi Vesilahteen?

– Synnyin vuonna 1977 Vesilahdessa ja asuin Narvassa elämäni ensimmäiset kaksitoista vuotta. Sieltä muutimme äitini kotitaloon Rämpsöössä – parin sadan metrin päähän kesäteatterista. Nyt asun Tampereella.

– Kesäteatterin lavalla olen teini-ikäisenä näytellyt useissa kappaleissa, muun muassa näytelmissä Lottopotti, Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen ja Robin Hood.

Olet aloittanut nelimiehisen kokoonpanon kontrabasson soittajana alkuvuodesta 2018. Millainen on aiempi muusikon urasi?

– Ensikosketukset musiikin tekemiseen sain isäni Pertti Mäenpään saksofonilaatikossa, jossa istuen seurasin Narvan soittokunnan harjoituksia. Sieltä sain varmaan tartunnan.

– Rummut olivat ensimmäinen instrumenttini. Tämä on ensimmäinen ammattimuusikkokokoonpanoni. Lähemmäs tuhat keikkaa on takana hyvin monissa eri bändeissä tätä aiemmin.

Millainen bändi Jussi Syren and The Groundbreakers on?

– Vuonna 1995 perustettu bändi edustaa musiikillisesti Yhdysvaltojen etelävaltioiden countrymusiikin, nyttemmin itsenäistä tyylisuuntaa, bluegrassia. Vuonna 1963 syntynyt Jussi Syren on bändin perustaja.

– Yhtye on kansainvälisesti arvostettu ja esiintynyt kuudessa Euroopan maassa, lähinnä Keski- ja Pohjois-Euroopassa ja parilla Amerikan kiertueella yhdeksässä Yhdysvaltain osavaltiossa. Yhtye on julkaissut yksitoista pitkäsoittoa. Viimeisin tuli ulos keväällä, Bluegrass Headquartes. Bändi on tuttu tv-animaatiosarja Itse valtiaiden tunnusmusiikista.

Miten sinulla on lähtenyt menemään?

– Tämä puolitoista vuotta on ollut antoisa lukuisine keikkoineen. En ole vielä säveltänyt tai sanoittanut bändille biisejä, mutta olen voinut tuoda omia vinkkejäni sovituksiin. Kaikki bändin jäsenet paitsi soittavat myös laulavat stemmoja, lisäkseni J.P. Putkonen kitarassa ja Tauri Oksala banjossa. Jussi laulaa ja soittaa mandoliinia.

– Soitamme pääasiassa bändin omia kappaleita, mutta myös jonkin verran covereita. Soitamme akustisesti. Vain äänentoistossa on sähkö apuna.

Millainen keikka Rämsöössä torstaina kuullaan?

– Viihdyttävä koko perheen konsertti. Olemme satsanneet erityisesti lavaesiintymiseen, bändin jäsenillä on puvut yllään ja keulahahmolla cowboyvermeet. Pari biisiä pääsen itsekin laulamaan. Paikkahan on mitä mainioin tunnelmalliselle ulkoilmakonsertille. Kahvila on ihan vieressä.

Millainen keikkakesä bändillä on luvassa?

– Yhtyeellä on kaksi settiä, hengellinen ja viihteellinen. Meillä on ohjelmistossa myös kristillisen skenen gospelbiisejä, joita soitamme kirkkokonserteissa. Heitämme vuodessa 50–60 keikkaa, joista heinäkuussa kahdeksan. Rämsööseen tulemme Torsåkerin viikonlopun bluegrassfestivaaleilta Ruotsista. Muuten keikkoja on festareilla, konserttisaleissa, pubeissa ja ravintoloissa