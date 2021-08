Hersyvää oranssia, rubiininpunaista, okrankeltaista, pronssin ruskeaa. Muun muassa näissä väreissä hehkuvat lempääläisen taiteilija Anneli Heikkisen työt.

Väritaiturina tunnetuksi tulleen Heikkisen töitä on esillä Lempäälän vanhalla asemalla 9. syyskuuta asti.

Näyttelyn nimi on ”Elämän elokuu”, ja esillä olevat 30 työtä ovat syntyneet syyskesän innoittamina. Maalauksissa näkyy syksyn hehku.

– Syyskesä on ollut aina voimallisinta aikaa minulle. Värit ovat olleet voimavaroja elämäni polulla, Anneli Heikkinen kertoo.

Näyttelyn nimi viittaa Heikkisen mukaan siihen, että vuodenajoilla ja kuukausilla voidaan symboloida elämän kaarta.

– Lapsuus on kuin kevättä, kuohuvaa kasvun aikaa. Elämän elokuu vastaavasti voi symboloida sitä, että elettyä elämää on jo takana. Ikääntyessä kokemusta on jo kertynyt.

Näyttelyn maalaukset ovat syntyneet viimeisen kahden vuoden aikana. Korona-aika toi joihinkin maalauksiin tummempia sävyjä.

– Korona nosti kaikenlaisia tunteita pintaan. Toissa keväänä emme ensin tienneet siitä mitään, se sulki elämän ja toi pelkoja. Koronan alkaessa tein näyttelyssäkin esillä olevia voimakehriä omaksi voimakseni. Mutta ajassa on ollut hyvääkin, Anneli Heikkinen sanoo.

– Luovuus on saanut rauhassa pulputa, ja kun se on pulpunnut, se on tullut voimalla, Heikkinen kuvaa.

Anneli Heikkisen näyttely on mukana tulevana viikonloppuna 28.–29. elokuuta järjestettävässä Pirkanmaan Taidesuunnistus -tapahtumassa. Heikkinen on tavattavissa paikan päällä Lempäälän vanhalla asemalla la–su kello 11–17.

Lempäälästä tapahtumaan osallistuu Heikkisen lisäksi taiteilija Sirkku Rosi (Mäyräahteentie, 33880 Lempäälä).

