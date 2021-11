Riistaonnettomuuksia tapahtuu paljon syksyisin. Marraskuu on peura- ja kauriskolareiden pahin sesonki. Liikenneturva kannustaa kuljettajia valppauteen ja kaasujalan kevennykseen eritoten alueilla, joilla sorkkaeläimiä liikkuu paljon, kuten Lempäälässä ja Vesilahdessa ja koko lounaisessa Suomessa. Myös kaukovalojen oikeaoppinen käyttö on tärkeää.

Viime vuoden marraskuussa tapahtui koko maassa kaikkiaan noin 2 400 hirvieläinonnettomuutta. Valtaosa onnettomuuksista on niin sanottuja peurakolareita – eli törmäyksiä kauriiden ja peurojen kanssa. Peurakolarit keskittyvät Varsinais-Suomeen ja Uudellemaalle, mutta myös Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä peurakolareita sattuu runsaasti.

Ajonopeuden hidastaminen antaa kuljettajalle lisää reaktioaikaa myös eläimen rynnätessä tielle. Kun turvaväli edessä ajavaan on riittävä, on pelivaraa toimia tämän jarruttaessa äkillisesti.

− Kaasujalkaa kannattaa keventää heti, jos tekee havaintoja peuroista tai kauriista. Kauriseläimistä varoittava merkki on syytä ottaa tosissaan. Koska seitsemän kymmenestä hirvieläinonnettomuudesta ajetaan hämärällä tai pimeällä, on auringonlaskun ja -nousun tunteina oltava erityisen valppaana. Valon vähetessä kaukovaloja olisi hyvä käyttää mahdollisimman paljon, tietysti silloin kun se on muut tielläliikkujat huomioiden mahdollista. Jos eläin juoksee tielle, kannattaa väistöä yrittää sen takaa, ohjeistaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara.

Viimeisen vuoden aikana tieliikenteessä tapahtui noin 13 700 riistaonnettomuutta – eli joka päivä keskimäärin 38. Lähes puolessa onnettomuuksista on kyse törmäyksestä valkohäntäpeuran kanssa. Seuraavaksi eniten on törmäyksiä metsäkauriiseen. Vuoden aikana on kirjattu myös runsas 30 törmäystä villisian kanssa.

Tilastoihin päätyvät vain ne onnettomuudet, joista on tehty ilmoitus.

− Peuran ja muiden isompien eläinten kanssa kolaroitaessa on aina ilmoitettava asiasta poliisille. Jos onnettomuus sattuu, soitto siis hätäkeskukseen (112), josta saa apua ja ohjeita. Muuta liikennettä varoitetaan viemällä varoituskolmio asianmukaiseen paikkaan. Jos eläin on kuollut, voi sen siirtää mahdollisuuksien mukaan turvallisesti pientareelle, kertaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti.

Suurpetoon törmätessä kannattaa odottaa viranomaisten tuloa paikalle.

− Törmäys villisikaan tai suurpetoon on harvinaista. Jos tällainen tilanne tulee omalle kohdalle, ei autosta kannata lähteä hortoilemaan. Loukkaantunut villisika tai peto voi tulla päälle. Hätäkeskukseen soittamalla saa apua ja ohjeita tässäkin tilanteessa.