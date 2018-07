Mies ja gourmet – näin hurmaat! -keittokirja on tamperelaisen kalastaja-metsästäjä Mika Mannisen tervehdys kotikokeille. Monipuolinen erämies viihtyy lieden ääressä. Innovatiivinen ruoanlaittaja synnyttää reseptejään eräporukoissa lohijoilla ja lintumetsillä. Armoitettu jutuniskijä höystää ruokapitonsa mehevillä tarinoilla.

Mika Manninen tunnetaan pettämättömistä kokkaamisavuistaan.

Mies viihtyy hyvin kalaisien vesien äärellä ja riistaa vilisevissä metsissä.

Ruoanlaittoon vihkiytynyt kokki rakastaa aterioiden tekemistä niin eränuotiolla kuin kristallikruunujen säihkeessä.

”Haluan hurmata ruokailijat pöydän antimilla”, Manninen kiteyttää missionsa.

”Palan innosta, kun saan loihtia eri raaka-aineiden ominaismaut esille”, mestari säkenöi.

”Järvien, merien ja metsien antimet ansaitsevat parhaat valmistusmenetelmät ja korkeatasoiset mausteet, mies raottaa onnistumisensa saloja.

”Opetelkaa etsimään ruokakaupastanne esimerkiksi Maldon-suola. Se antaa ruoille uniikin maun”, kokeilujen suosija vinkkaa.

Toimivat niksit yhteiseen käyttöön

Keittiötä omimpana valtakuntanaan kodikkaasti pitävä Mika Manninen haluaa jakaa oivaltamansa niksit. Hän sommittelee reseptit ja jakaa niitä kernaasti eteenpäin.

Mannisen luovuus roihahtaa etenkin kalastus- ja metsästysretkillä. Mies on siitä erikoinen erämies, että hän haluaa aina itse perata, siivota ja nylkeä saaliinsa.

Kala- ja riistaruokien vankkumaton ystävä valmistaa tuoreeltaan ensimmäiset ateriat pyyntireissuillaan. Korkeatasoisia raaka-aineita riittää myös kotiin tuotavaksi. Eräretkien antimia nautitaan suurina herkkuina kotilieden lämmössä.

Kalaisat vedet ja monipuolista riistaa vilisevät metsät haastavat Mika Mannisen loihtimaan kielen mukanaan vieviä ruokia.

”Luonnonhelmassa mieleni löytää oivia ratkaisuja niin keitto- kuin uuniruoiksi. Suuni jo napsaa, kun mietin erilaisia valmistusmahdollisuuksia. Niin Ahdin kuin Otson valtakunnat herättävät tietoisuuteni eri makuelämyksistä. Antoisa kalastus- tai metsästysretki kruunautuu uudella reseptillä”, Manninen iloitsee.

”Saaliin lisäksi uutukainen ruokaohje on parasta kotiin tuotavaa.”

Keittokirja vaati oman kypsyttelynsä

Komea 126-sivuinen keittokirja hehkuu kirjatelineessä tamperelaisessa soittoruokalassa. Aikaansaannoksestaan onnellinen esikoiskirjailija esittelee näyttävää teostaan ja kirjoittaa niteiden ensilehdille omistuskirjoituksia.

Mika Mannisen ruoanlaittolahjat tuntevat ihmiset ovat osanneet odottaa miehen keittokirjaa jo vuosien ajan.

”Kirjani kirjoittamisen aikana minut on pysäytetty lukemattomia kertoja ja on kysytty: ”Mitenkäs se kirja jaksaa?” Minun ei tarvitse enää vastata ympäripyöreästi, että kyllä se sieltä tulee. Kirja on nyt tässä. Olen lopputulokseen hyvin tyytyväinen”, tekijä kuvailee tuntojaan.

Sanavalmiudestaan tunnetun Mika Mannisen tarinalliset reseptit saavat lisäpontta Jussi Koivusen oivaltavista valokuvista. Japa Mattilan tekemä kirjan taitto on kuin viimesilaus juhlapäivällisille. Keittokirjan koko kattaus on houkutteleva.

”Olkoon maku kanssasi”, tekijä yllyttää lukijoita kokkaamaan.

Hurmaa ystäväsi hyvällä ruoalla

Mika Manninen sanoo keittokirjansa olevan kunnianosoitus vesien ja metsien antimille.

”Miten runsaat ja monipuoliset kala- ja riista-aitat meillä onkaan lähellämme”, hän ihastelee.

Luontomiehen mieliharrastuksia ovat samoilemisen sekä vaeltamisen lisäksi kalastaminen ja metsästäminen.

”Teokseni kunnioittaa jaloja kalastus- ja metsästystaitoja.”

”Metsissämme elää huippuriistaa: villisikoja, peuroja, jäniksiä, rusakoita sekä erilaisia lintuja”, mies listaa.

Manninen julistautuu meriahvenen vankkumattomaksi kannattajaksi. Reseptinikkari onkin kehitellyt useita valmistusohjeita körmyniskasta.

Maustamattomuuden myytti rikki

Moni ruoanlaittaja tyytyy suolaan ja pippuriin.

Mika Manninen teroittaa, että mausteiden idea on loihtia kunkin raaka-aineen ominaisuus esiin ja tukea sitä.

”Mausteiden maailma on rajaton. Basilika, rosmariini, timjami, kirveli…”, keittokirjailija luettelee suosikkiyrttejään.

”Aito voi ja oikea kerma kuuluvat olennaisina raaka-aineina ruoanvalmistukseen”, Manninen vahvistaa.

Suomalaista ruokakulttuuria aktiivisesti seuraava Manninen riemuitsee siitä, että suomalaiset ovat nyt oikeasti innostuneet luomusta ja lähiruoasta.

”Järvien ja metsien antimethan ovat luomua parhaimmillaan.”

Mika Mannisen uunituoretta keittokirjaa voi ostaa tekijältä ja Kujakollista sekä Korvatillikasta.