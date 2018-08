Ilkivalta aiheutti vesivahingon päiväkotiin – poliisi kaipaa silminnäkijöitä

Ilkivalta on aiheuttanut vesivahingon lempääläispäiväkodissa. Sääksjärvellä Karhumäentiellä sijaitsevan päiväkodin tilat ovat kärsineet vesivahingon, kun rakennuksen syöksytorvia ja rännejä on tukittu energiajuoma- ja oluttölkeillä, ja sadevesi on kulkeutunut rakennukseen sisälle. Tukkimiseen käytettyjä tölkkejä on ollut kymmeniä.

Poliisi arvioi vahingonteon korjaukselle tulevan hintaa tuhansia euroja.

Tapaus on tullut ilmi 3. elokuuta.

Valkeakosken poliisi toivoo mahdollisia silmännäkijöitä tai muuten tapauksesta tietäviä ottamaan yhteyttä numeroon 0295445877 arkisin kello 8–16 välillä.