Äänesi on Meille tärkeä

Toukokuun alussa vietettiin Eurooppa-päivää. Tuon päivän suurin uutinen oli ennätyksellisen korkeaksi noussut EU-jäsenyyden suosio. Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn arvo- ja asennetutkimuksessa todettiin EU-jäsenyyden suosion kasvaneen erityisesti nuorten keskuudessa.

Nuorissa on meidän tulevaisuus! Nuoret ovat eläneet EU-jäsenyyden arkea. Heille monelle on outoa edes puhua siitä, että ennen matkustaminen oli vaikeampaa, valuuttaa vaihdettiin aina matkustus maan mukaan tai että naapurimaahan tai Euroopan toisella laidalle tai sieltä kotiin soittaminen oli todella kallista. Kännykällä ei todellakaan surffailtu netissä ja jaettu matkakuvia tämän päivän tapaan.

Eurovaaleissa ääntä käyttää 400 miljoonaa kansalaista. Vaalit ovat maailman toisiksi suurimmat. Ei siis ihan vähäpätöistä puuhaa! EU on perustettu rauhaa vaalimaan. Siinä missä ikäiseni isovanhemmat ovat taistelleet toisessa maailmansodassa, me äänestämme yhteisissä vaaleissa, yhteisiä tavoitteita vaalien.

Mutta mihin Europarlamentti vaikuttaa? Ensimmäisenä tulee mieleeni vapaamman liikkuvuuden lisäksi ilmasto-asiat. Viimeisin konkreettinen ilmastoteko oli useiden kertakäyttöisten muovituotteiden kieltäminen. Ilman Euroopan yhtenäisiä ilmastotavoitteita, meillä ei ole vipua vaikuttaa suurempiin ilmaston saastuttajiin Aasiassa tai Intiassa. Parlamentin kautta tulee ylipäänsä valtaosa lainsäädännöstä, jota me täällä myös noudatamme.

Vajaa 40% suomalaisista äänesti viime eurovaaleissa. Minusta se on nolottavan vähän, jopa kisanaapurissamme Ruotsissa ääntään käytti yli 50%. Jos haluamme voittaa Ruotsin jääkiekossa, miksi emme eurovaaleissa?

Kun Europarlamentilla on näinkin suuri valta meidän arjessa, on meidän jokaisen äänioikeutetun syytä ryhdistäytyä ja käyttää ääntämme. On ymmärrettävää, että moni asia tuntuu kaukaiselta ja vaikealta. Mutta mitä vähemmän meitä kiinnostaa oman- tai europarlamentin toiminta, sitä helpompi meitä on sumuttaa. Siksi asia ei näissäkään vaaleissa ole yhdentekevä.

Suomi on yksin vain pieni maa pohjoisessa. Moni asia meillä on hyvin, monen asian kanssa olemme voimattomia. Osana yhtenäistä Eurooppaa, meillä on enemmän ääntä ja voimaa isoissa kysymyksissä. Koskivat ne sitten maahanmuuttoa, puolustusta tai vaikkapa talouspakotteita. Olen varma, että demokratian ja vapauden vaaliminen, vapaus matkustaa, puhtaampi ilmasto ja arjessamme vaikuttavat yhteiset asiat ovat syy siihen, miksi uurnille kannattaa mennä.

Tiedän sanonnan, jossa meitä on kehotettu jättämään maailma parempana kuin sen löysimme. Tämä sanonta pätee myös päätöksenteossa. Siksi minä äänestän eurovaaleissa, äänestä sinäkin!