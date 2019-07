Uupumus toi tummia sävyjä elämään, mutta hyvinvointivalmennus sytytti Päivi Roihan – ”Tunnollinen ihminen laiminlyö sen tärkeimmän asian eli itsestään huolehtimisen”

Äänimaljan kumina tuo rentoutta – vaikutusta voi mitata älysormuksella

”Mielenkiintoista”. Sitä Päivi Roiha kuulee äänimaljarentoutukseen osallistuneilta asiakkailtaan usein. Hän tekee yksilökohtaista äänimaljarentoutusta ja ryhmille suunnattua sointurentoutusta.

Äänimaljakäsittelyssä asiakkaan keholle asetellaan erilaisia pronssimaljoja, joita sitten kevyesti kumautetaan malletilla, lyömäsoittajillekin tutulla huopapäisellä kapulalla.

– Maljat on suunniteltu tietylle kehon alueelle, ja ne värähtelevät tietyllä taajuudella, Roiha kertoo.

– Kyse on ääniresonanssiin pohjautuvasta kehon ja mielen rentoutuksesta, ja käsittely tehdään rauhallisesti. Se ei ole suoritus, jota tehdään liukuhihnalta. Asiakkaat kertovat, että heillä on käsittelyn jälkeen rentoutunut olo, ja aina he eivät löydä sanoja kuvailemaan tunnetta. Se on fyysinen kokemus.

Moodmetric-älysormuksen avulla asiakas voi tarkkailla vireystilaansa ja stressitasoa.

– Sormuksen mittausdatasta voi nähdä, että äänimaljakäsittelystä on konkreettista hyötyä, Roiha sanoo.