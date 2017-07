Vesilahden Steinerkoulu jäi ilman opetuslupaa

Onkemäen koulu täyttyy ensi syksynä jälleen lapsista. Varhaiskasvattaja Merja Koskela ja hoitopedagogi ja erityiskasvattaja Kimmo Koskela aloittavat elo-syyskuussa koululla perhepäivähoitajina. Päivähoito on steinerpedagogisesti suuntautunutta metsäpäivähoitoa. Lapset ulkoilevat päivittäin lähimetsissä ja heille tarjotaan kasvispainotteista lähi- ja luomuruokaa.

Idea metsäpäivähoidon tarjoamisesta lähti Onkemäen koulun ystävät ry:lta. Yhdistys on ostanut Onkemäen koulun Vesilahden kunnalta ja vuokraa sen edelleen perhepäivähoitokäyttöön. Suunnitelmissa on avata tiloihin syksyllä 2017 steinerkoulu. Tampereen steinerkoulu hakee parhaillaan opetuslupaa Vesilahden toimipisteelle.

Merja ja Kimmo Koskela kertovat, että luonnonmukaisuus metsäpäivähoidossa on hyvin kokonaisvaltaista. Lelut ja leikkiympäristö ovat pääosin luonnonmateriaaleja kuten puuta, villaa, silkkiä ja puuvillaa. Keinokuituja ja kovia metallipintoja vältetään.

– Metsäpäivähoidon tarkoitus ei ole, että tunnistettaisiin mahdollisimman monta lajia vaan tarkoitus on saada kokonaisvaltaisia elämyksiä ja elävä luontosuhde. Lasten luontosuhde on ohentunut esimerkiksi teknologian myötä, Kimmo Koskela kertoo.

Päivähoito on tarkoitettu kolmesta viiteen -vuotiaille lapsille ja lisäksi mukaan mahtuu kaksi eskari- tai ekaluokkalaista puolipäiväiselle paikalle. Perhepäivähoito sijoitetaan koulun pienempään luokkatilaan ja isompi luokkatila on jatkossakin kyläläisten, partiolaisten, seurakunnan ja muiden toimijoiden käytössä.

– Steinerpedagogiikkaan kuuluu yksinkertaistaminen. Lapsille tarjotaan harkittu määrä laadukkaita virikkeitä ja samat asiat voivat toistua usein. Esimerkiksi sama satu kerrotaan monta kertaa. Perheiden elämä on nykyään hektistä ja päivähoito tuo tietoisesti sille vastapainoa, kertoo Kimmo Koskela.

–Päivä- ja viikkorytmit pysyvät samoina ja vuodessa taas on oma rytminsä. Pyrimme rauhaan ja kodinomaisuuteen, Merja Koskela jatkaa.

Siirtymät askareesta toiseen tapahtuvat käskemisen sijaan lempeästi lauluin. Videon metsäpäivähoidon siivouslaulusta voi käydä katsomassa Lempäälän-Vesilahden Sanomien digilehdestä.

Merja Koskela on ollut viimeiset neljä vuotta töissä Tampereella steinerpedagogiikkaa soveltavassa päiväkodissa ja myös Kimmo Koskela on aiemmin työskennellyt steinerpäiväkodissa sekä Suomen ensimmäisessä metsäpäiväkodissa Helsingissä. Hän on myös puhetaiteen- ja draamanopettaja ja opettaa kirofonetiikkaa. Yhdessä he työskentelivät kymmenen vuotta Kainuussa taide- ja hoitoyhteisössä, jossa hoidettin erityislapsia ja -nuoria sekä kehitysvammaisia aikuisia.

Pariskunta muistuttaa, että metsäpäivähoito ei ole tarkoitettu vain onkemäkeläisille tai vesilahtelaisille. Lapsen voi tuoda hoitoon vaikka toisesta kunnasta, jos perhe on asiaan motivoitunut.

FAKTA