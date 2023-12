Kunnan muisti on lyhyt

Kun Lempäälän kunta 2016 epäsi luvan Lempäälän ja Pirkkalan väliselle metsäalueelle suunnitellulta louhoshankkeelta, kunta perusteli päätöstään mm. alueen monipuolisella virkistyskäytöllä:

”Birgitan polku on alueen asukkaiden aktiivisessa virkistyskäytössä. [..] Alue sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella ja on helposti saavutettavissa. Alueella marjastetaan, sienestetään, retkeillään ja pyöräillään. [..] Myös partiolaiset liikkuvat alueen luonnossa aktiivisesti. Virkistysreitin varrella, Ammejärven kohdalla [..] on laavu ja nuotio-paikka. Laavu on aktiivisessa käytössä ympäri vuoden ja laavulla myös yövytään. Laavua käyttävät partiolaiset ja koululaiset sekä ympäristön asukkaat. Ammejärven ympäristössä liikkuu päivittäin paljon ulkoilijoita sekä koiranulkoiluttajia. [..] Myös Kaitajärven levähdyspaikalla on suuri käyttäjämäärä [..] Kaitajärvellä on laituri ja kesäisin järvelle tullaan uimaan. Koululaisia varten Sääksjärven keskustan suunnalta kulkee Ammejärven laavulle noin kilometrin pituinen metsäopetuspolku, jolla esitellään metsäluontoa ja metsän eri käyttömuotoja. Birgitan polun lisäksi [alueella] kulkeva maakaasulinja toimii alueen tärkeimpänä hiihtoreittinä. Latu yhdistää Lempäälän ja Pirkkalan latuverkot toisiinsa. Kesäisin linjaa käytetään epävirallisesti ratsastusreittinä.”

Kunta nosti päätöksessään esiin myös alueen luontoarvot ja merkityksen koko kaupunkiseudulle:

”Ekologisessa verkostossa alue muodostaa [..] luonnon ydinalueen, joka on luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä. Alue on vesistöjen, asutuksen, rauta- ja valtatien eristämä sekä alueen läheisyydessä on Pirkkalan lentokenttä. Tästä huolimatta se on laajuutensa puolesta maakuntatasollakin laaja, yhtenäinen metsäalue, jossa yhdistyvät luontoarvot sekä Tampereen seudun virkistysaluetarpeet.”

Louhoksen myötä melu olisi ylittänyt ohjeellisen 45 dB:n arvon mm. Ammejärven laavulla. Puskiaisten moottoritien ja 2-kehätien tuomien uusien melulähteiden on laskettu ylittävän sama tai jopa huomattavasti korkemmat 50−60 dB:n arvot paljon laajemmalla alueella.

Louhoshanketta vastustettiin myös kahdella adressilla, joista ensimmäinen keräsi 891 allekirjoitusta ja toinen 1082. Puskiaisten moottoritiehanketta vastustava adressi on kerännyt pian jo 10 000 allekirjoitusta.

Miksi kunnan aiemmin arvostamat argumentit nyt sivuutetaan tai jopa yritetään leimata vastuuttomiksi? Moottoritiehankkeet ja kaavoitussuunnitelmat uhkaavat tuhota luontoa ja heikentää virkistysmahdollisuuksia paljon laajemmin kuin hylätty louhoshanke.

Lempäälän kunta on risteyksessä, jossa sen on valittava yhteisön ja luonnon suojeleminen tai lyhytnäköisten taloudellisten etujen tavoittelu. Kunnan muistin tulisi olla pitkä, ja sen toiminnan heijastaa pitkäaikaista visiota ja vastuullisuutta. On aika, että Lempäälä muistaa, mitä se on aiemmin puolustanut, ja toimii sen mukaisesti

Teemu Hiltunen

LemPi-metsän puolesta! -kansanliike