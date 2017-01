Länsi-Vesilahden VPK kiittää lahjoituksista

Länsi-Vesilahden VPK:n uutuuttaan kiiltävät tilat Ylä-Narvantie 34:ssä pitävät tiistai-iltapäivällä sisällään kaksi tyytyväistä miestä: pitkäaikaisen päällikkyytensä vuodenvaihteessa jättäneen Harri Aaltosen, 48, ja kymmenen päivää uutena palokunnanpäällikkönä toimineen Jari Viikarin, 26. He kiittävät sydämestään kaikkia, lähinnä vesilahtelaisia yksityishenkilöitä, yhdistyksiä ja muita, jotka ovat antaneet rahalahjoituksensa viime vuonna 80 vuotta täyttäneelle vapaapalokunnalle.

Lahjoitusvaroja kertyi muutama tuhat euroa suurimpien yksittäisten lahjoitussummien ollessa suuruudeltaan satoja euroja. Varojen turvin palokunta on pystynyt hankkimaan videotykin ja muita audiovisuaalisia laitteita uuteen koulutustilaansa sekä peräkärryn, jolla on kätevä kuljettaa letkut ja pumput huollettavaksi.

Uudet tilat valmistuivat aikataulussa ja otettiin käyttöön viime kesänä 20. heinäkuuta. Miehistö on tilojen käyttökokemukseen enemmän kuin tyytyväinen, mutta yksi epäkohtakin on. Vaikka uusi asema on vanhaan, Narvan keskustassa sijainneeseen paikkaan verrattuna nopean liikkeellelähdön mahdollistavasti sopivasti ison tien eli Vesilahdentien välittömässä läheisyydessä, ei tien päälle lähtö aina ole ongelmatonta.

– Sijainti on aiempaa parempi, mutta vaikka Vesilahdentiellä on tällä kohdalla kuudenkympin nopeusrajoitus ja paloasemasta kertovat merkit molempiin suuntiin, ei taida lähestyvän auton nopeudeksi aina satanenkaan riittää, varsinkaan kesäaikaan. Nopeusvalvontaa ei täällä ole, Harri Aaltonen huokaa.

Työskentelytilat ovat aiempaa työystävällisemmät ja hallissa on komeat tilat kalustolle. VPK:n oma miehistöauto on vuosimallia 2013 ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen omistama sammutusauto vuodelta 1999.

– Hienoa, kun nyt ei tarvitse enää pitää alumiinivenettä pressulla peitettynä taivasalla, Viikari iloitsee.

Ensivastevaatteet ja sammutushaalarit on ripustettu siististi omille säilytyspaikoilleen. Hallin lisäksi alakerrassa on sauna ja pesuhuoneet. Yläkerrassa on toimisto, koulutustila ja kuntosali, jonka laiteet ovat peräisin Narvan lakkautetusta kuntosalista.

Vaikka isoja aineellisia puutteita ei enää ole, lainaa ison, 400 000 euron investoinnin jäljiltä on noin puolet. VPK sai rakennushankkeeseen 160 000 euron avustuksen Palosuojelurahastolta.

Vuonna 1992 Länsi-Vesilahden VPK:n päällikkönä aloittanut Harri Aaltonen oli tuolloin 23-vuotias varapäällikkö. Hänen seuraajansa 24 vuotta ja 10 kuukautta myöhemmin on lempääläläisessä Pipu Ky:ssä autonkuljettajana työskentelevä narvalainen vanhempi sammutusmies Jari Viikari. 18-vuotiaana palokuntaan liittynyt Viikari otti aikoinaan tuntumaa toimintaan jo nuorisojaostossa. Seuraavaksi hän on lähdössä hakemaan lisäpätevyyttä yksikönjohtajan ja päällikön koulutuskursseilta.

Hän on saanut johdettavakseen vapaapalokunnan, jolla on keskimäärin noin 60 hälytystehtävää vuodessa. Niistä ensivasteita on kolmasosa. Viimeisimpiä hälytystehtäviä on koirien pelästyttämän peuran pelastaminen järven jäältä uudenvuodenaattona.

Vapaapalokunnalla on kymmenen minuutin lähtövalmius hälytyksiin ja viiden minuutin lähtövalmius ensivastetehtäviin. Hälytysosastossa on 21 henkilöä. Heistä naisia on viisi on naisia ja harjoittelijoita kaksi.

– Määrä on hyvä, sillä he ovat kaikki hyvin aktiivisia. Viikoittain harjoituksissa käy 10–15 henkilöä, sanoo Viikari, jonka suunnitelmissa on yli 10-vuotiaille suunnatun nuorisojaoston toiminnan uudelleen käynnistäminen.

Myös koko perheelle suunnatun 112-tapahtuman järjestäminen on suunnitelmissa. Tapahtumapaikka on paloasema piha-alueineen lauantaiaamupäivänä 11. helmikuuta. Luvassa on ainakin alkusammutusta ja ohjelmaa lapsille.

– Nyt voimme järjestää paremmin tällaisia ulkotapahtumia. Vanhassa paikassa piti varoa liikennettä ja ohi ajavia autoa, Viikari sanoo.

– Uudet ihmiset ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Nyt tänne kehtaa pyytää, sanoo Harri Aaltonen.